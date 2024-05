Giostra precipita alla festa patronale di San Severo in Puglia: 9 bambini in ospedale, caduti da 10 metri

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nove bambini sono finiti in ospedale dopo il guasto verificatosi alla giostra sulla quale si trovavano. È successo a San Severo, in provincia di Foggia, durante la festa patronale in onore della Madonna del Soccorso. Due cavi dell’attrazione si sarebbe sganciati, facendola precipitare da un’altezza di circa dieci metri.

Guasto alla giostra a San Severo

Momenti di grade paura nel parco giochi di via Fortore, nel comune di San Severo, in provincia di Foggia.

Durante la festa patronale della Madonna del Soccorso, una delle giostre del parco è stata oggetto di un guasto: alcuni cavi hanno ceduto e l’attrazione, alta circa 10 metri, è precipitata.

Fonte foto: Facebook / San Severo siamo noi Ambulanzze alla festa patronale di San Severo

Si trattava di una giostra del tipo a caduta libera, con un carrello a cui sono agganciati dei seggiolini che sale e scende molto velocemente.

Sganciatisi alcuni cavi d’acciaio che sostengono il carrello, le sedute sono cadute a terra senza freno quando si trovavano quasi sul punto più alto raggiunto dalla struttura.

I vigili del fuoco hanno tempestivamente provveduto a mettere in sicurezza l’affollato luogo dell’incidente.

La giostra, con il nome Thrill Fall, è stata posta sotto sequestro e la procura di Foggia ha aperto un’inchiesta sull’accaduto.

Gli investigatori stanno verificando la regolarità delle procedure dell’attrazione, accertandosi che tutte le autorizzazioni fossero in regola.

Nove bambini in ospedale

Il bilancio dei media locali parla di circa dodici feriti, tra cui nove bambini di un’età media di dieci anni che si trovavano sulla giostra quando è precipitata.

Le giovani vittime hanno riportato fratture e politraumi per l’impatto violento al suolo. I due minori in condizioni più gravi riportano fratture multiple, gli altri segnalano ferite più lievi.

Tutte le persone coinvolte nell’incidente sono state immediatamente soccorse dalle ambulanze giunte sul luogo e trasportate in diversi ospedali delle vicinanze.

Tre dei bambini si trovano presso il più vicino ospedale di San Severo, altri sono divisi tra le strutture sanitarie di Foggia e San Giovanni Rotondo.

I dettagli dell’incidente sono statti comunicati dal sindaco di San Severo, Francesco Miglio, alla testata locale San Severo News.