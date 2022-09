Gassino Torinese, donna sbalzata da una giostra: volo di 15 metri, come sta la 49enne ferita

È stata sbalzata via da una giostra ed è precipitata nel vuoto per 15 metri, riportando diverse fratture agli arti inferiori. È quello che è successo a una donna 49enne a Gassino Torinese, in provincia di Torino, la sera di sabato 10 settembre 2022 mentre si trovava alla festa patronale che, per poco, non si è conclusa in tragedia.

Sbalzata dalla giostra, la paura

L’incidente è avvenuto mentre erano in corso i festeggiamenti del santo patrono di Gassino Torinese. La donna, che si trovava a bordo della giostra, da un momento all’altro ha visto cedere la struttura ed è stata sbalzata in aria.

Caduta dalla giostra, la 49enne è volata giù per 15 metri fino ad impattare col terreno sottostante. La donna è stata immediatamente soccorsa dai presenti che hanno subito chiamato il 118 che ha prestato le prime cure. Successivamente è stata trasportata al CTO di Torino, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Come sta la 49enne

Giunta in ospedale, alla 49enne sono state riscontrate diverse fratture in seguito al volo di 15 metri dopo essere stata sbalzata dalla giostra. Secondo il primo bollettino la donna ha riportato una frattura al femore destro più altre sparse negli arti inferiori.

La 49enne, come riferito dai giornali locali, avrebbe subito anche un leggero trauma toracico. Sveglia e cosciente, alla donna sono stati dati 60 giorni di prognosi.

Le indagini dei carabinieri

Sull’incidente avvenuto nella serata di sabato 10 settembre è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso che ha sequestrato la giostra. Il lavoro degli inquirenti cercherà di fare chiarezza su cosa è avvenuto e se, come avviene in questi casi, le documentazioni su controlli e permessi sono in regola.