Giornata mondiale del cane: come nasce la ricorrenza del 26 agosto. I numeri sull'abbandono in Italia

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una giornata per riflettere sul loro ruolo fondamentale nelle nostre vite. Il 26 agosto è la Giornata Mondiale del Cane, un’occasione per festeggiare gli amici a quattro zampe ma soprattutto un momento per stilare bilanci e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle esigenze e la salute di questi animali, promuovendo pratiche virtuose. I cani sono compagni fedeli, affettuosi e sensibili, capaci di donare gioia. Sebbene molto amati in Italia, i numeri che fotograno l’attuale situazione lasciano come sempre spunti di discussione.

Come nasce

Nel 2004, la giornalista esperta di animali Colleen Paige ha istituito la Giornata Internazionale del Cane. Questa celebrazione mira a promuovere l’adozione responsabile e il salvataggio di cani in situazioni difficili, come l’abbandono.

La scelta della data, il 26 agosto, non è casuale. In questo giorno Paige aveva adottato il suo primo cane, segnando l’inizio di una fase di felicità nella sua vita.

Fonte foto: iStock I numeri sull’abbandono di cani in Italia sono ancora altissimi

La situazione dei cani in Italia

L’Italia ospita attualmente circa 10,1 milioni di cani, ma ci sono ancora migliaia di esemplari in cerca di una casa amorevole. Nel 2020, quasi 70.000 cani erano ospitati in canili, distribuiti in 1.000 strutture.

La problematica del randagismo è altrettanto seria, con stime variabili da 500.000 a 700.000 cani randagi. Nel contesto globale, si stima che il 70% dei cani è randagio. Sono numeri difficili da monitorare e richiedono sforzi per affrontare il fenomeno.

L’impegno della LAV

La Lega Italiana Antivivisezione è una realtà che nel nostro Paese riveste un ruolo chiave nella sensibilizzazione riguardo ai problemi dei cani.

L’associazione promuove adozioni consapevoli, lotta contro maltrattamenti e abbandoni, e denuncia l’inadeguata applicazione delle leggi. Fra gli obiettivi della LAV c’è l’impegno per abbassare l’IVA sulle spese veterinarie e aumentare le aree verdi nelle città.

I maltrattamenti

Purtroppo i casi di violenze e maltrattamenti nei confronti dei cani sono molto frequenti nel nostro Paese. Alcuni giorni fa un episodio sconcertante nella villa comunale di Crispiano, situata nella provincia di Taranto: un giovane cane di soli dodici mesi di nome Max è stato oggetto di un violento attacco da parte di un gruppo di ragazzi.

Il cucciolo, di nome Max, è stato aggredito con calci e pugni da alcuni giovani che stavano giocando al pallone, per poi essere addirittura accoltellato. L’associazione di volontariato “La Casa di Luna Odv” è stata allertata dell’incidente tramite i social media e ha annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali a riguardo.

L’hashtag

Chiunque può in qualche modo partecipare a questa giornata grazie all’hashtag #GiornataInternazionaleDelCane. In questo modo è possibille condividere foto dei propri cani sui social media e aiutare a sensibilizzare sul tema scrivendo propri pensieri o messaggi.

L’invito, per chi può, è sempre quello di adoperarsi in azioni significative, come contattare rifugi locali e adottare un cane, o donare cibo e giocattoli per aiutare i cani bisognosi.