Giorgia Meloni tornata a Palazzo Chigi dopo la vacanza estiva, il messaggio: “Eccomi qua sono ricomparsa"

Giorgia Meloni è ritornata a Palazzo Chigi e lo annuncia con un video messaggio sui social. La mossa del premier è una chiara risposta alle polemiche sollevate nei giorni scorsi, quando durante le vacanze estive non si avevano notizie sui suoi spostamenti. Per questo motivo la presidente del Consiglio dei Ministri ha pensato di ironizzare postando sui suoi canali ufficiali l’annuncio del suo ritorno in sede, non senza non troppo velati riferimenti.

“Eccomi qua, sono ricomparsa. Sono a Palazzo Chigi”, così esordisce Giorgia Meloni nel suo video messaggio, poi la provocazione: “Richiamate tutte le unità”. Negli ultimi giorni, infatti, le vacanze del premier sono state oggetto di ipotesi da parte delle opposizioni, che si domandavano se Meloni fosse in vacanza in Puglia, in Sardegna o all’Argentario. A queste speculazioni aveva risposto lo staff, nella persona del capo ufficio stampa Fabrizio Alfano, ricordando che la presidente del Consiglio fosse “sempre reperibile” e che non si trovasse “in regime di libertà vigilata“.

Per questo motivo Giorgia Meloni, nel suo annuncio, dice: “Alcuni osservatori hanno parlato di ‘difficile estate della Meloni’. In realtà le estati difficili sono di quelli che in vacanza non ci sono potuti andare” e si è detta “grata” per aver “potuto ricaricare le batterie e di aver potuto passare del tempo con mia figlia” e, infine, ha precisato che “non ho mai smesso di essere attenta alle mie responsabilità”.