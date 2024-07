Giorgia Meloni scrive a Ursula von der Leyen, nessun rischio per la libertà di informazione: “È fake news”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giorgia Meloni ha inviato una lettera a Ursula von der Leyen per difendere il governo dalle accuse di mettere a rischio la libertà di informazione in Italia. Meloni afferma che queste accuse sono frutto di “una campagna di disinformazione e distorsione mediatica”. La lettera è stata scritta in seguito alla pubblicazione della Relazione della Commissione Europea, che ha sollevato critiche sulla situazione della libertà di informazione in Italia, in particolare riguardo alla Rai.

Giorgia Meloni scrive a von der Leyen

La premier italiana Giorgia Meloni ha inviato una lettera alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per affrontare le accuse mosse contro il governo italiano riguardo alla libertà di informazione.

In questa, Meloni denuncia come “attacchi maldestri e pretestuosi” le recenti affermazioni secondo cui in Italia lo stato di diritto, e in particolare la libertà di informazione, sarebbero a rischio.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni nega in una lettera a Ursula von der Leyen il rischio libertà di informazione

La premier sostiene che queste accuse siano frutto di un uso strumentale delle informazioni contenute nella Relazione annuale sullo stato di diritto dell’Unione Europea.

Colpa delle fake news?

Meloni ha criticato aspramente l’uso di fake news per manipolare il dibattito politico, sottolineando come le distorsioni mediatiche abbiano inquinato la discussione sulla libertà di informazione in Italia.

“Dispiace che neppure la Relazione della Commissione sullo stato di diritto e in particolare sulla libertà di informazione sul servizio pubblico radiotelevisivo sia stata risparmiata dai professionisti della disinformazione e della mistificazione”, ha scritto Meloni nella sua lettera, non formendo prive di queste.

La premier ha però ribadito che il governo attuale non ha ancora utilizzato la normativa vigente per il rinnovo dei vertici aziendali della Rai e che gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione (CdA) sono stati nominati durante la precedente legislatura, quando Fratelli d’Italia non faceva parte della maggioranza.

L’addio di personaggi dalla Rai? Solo mercato

Rispondendo alle insinuazioni secondo cui i recenti abbandoni di giornalisti e conduttori dalla Rai sarebbero legati a un cambio nella linea editoriale imposto dal governo, Meloni ha affermato che tali decisioni sono dovute a “normali dinamiche di mercato”.

La premier ha spiegato che alcuni conduttori hanno lasciato la Rai prima dell’arrivo del nuovo amministratore delegato, mentre altri hanno scelto di intraprendere nuove esperienze professionali (fa riferimento a diversi nomi importanti, come Fazio e Amadeus).