Giorgia Meloni in vacanza con Andrea Giambruno, come sono i rapporti tra i due: la rivelazione della premier

“Siamo ancora amici e ci vogliamo bene”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla in una intervista del rapporto con il suo ex compagno Andrea Giambruno. E rivela che i due con la loro figlia Ginevra passeranno qualche giorno di vacanza assieme.

Giorgia Meloni in vacanza con Andrea Giambruno

Gorgia Meloni è pronta ad andare in vacanza per qualche settimana. E come ha rivelato la stessa presidente del Consiglio in un’intervista pubblicata sul settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 agosto, trascorrerà alcuni giorni assieme al suo ex e padre della piccola Ginevra, Andrea Giambruno.

“Faremo tutti e tre qualche giorno di vacanza insieme con un gruppo di amici e i loro figli. Per Ginevra. Ma anche perché siamo ancora amici e ci vogliamo bene”, ha raccontato la premier.

“Entrambi – ha spiegato – vediamo quanto lei sia felice quando non si deve dividere tra l’uno e l’altra, e anche se la nostra separazione è definitiva, passeremo sempre del tempo felice insieme, come fanno molte altre famiglie con genitori separati”.

Come sono i rapporti tra i due

Giorgia Meloni racconta che per la piccola Ginevra, 7 anni, non è stato facile quando mamma e papà si sono lasciati.

“È legatissima a entrambi. Con noi a lungo ha fatto finta di nulla, ma io so che piangeva quando non la vedevamo”, dice la presidente di Fratelli d’Italia.

“Fortunatamente, io e Andrea, che rimane il padre migliore che potessi desiderare per mia figlia, abbiamo mantenuto un buon rapporto. Quando possiamo passiamo del tempo insieme con Ginevra”, rivela Meloni.

“Penso sia importante – sottolinea – far capire ai bambini che una separazione non debba scatenare per forza un conflitto tra i genitori e che i figli non debbano essere costretti a scegliere tra mamma e papà. Non è sempre facile, mi rendo conto, ma quando è possibile è utile farlo”.

Le vacanze di Giorgia Meloni tra Puglia e Argentario

Nelle prossime ore Giorgia Meloni partirà per le vacanze, qualche settimana tra la Puglia e l’Argentario.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la premier dovrebbe passare la prima parte delle ferie nella stessa masseria che la ospitò l’estate scorsa a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

Con lei la piccola Ginevra, la sorella Arianna e il cognato, il ministro Francesco Lollobrigida. E come detto, l’ex compagno Andrea Giambruno.

Poi, prima del rientro a Roma qualche giorno prima del 30 agosto, Meloni dovrebbe passare alcuni giorni all’Argentario, in Toscana.