Dove Giorgia Meloni passerà le vacanze in Puglia: no al resort di lusso, non vuole fare la fine di Conte

La premier Giorgia Meloni sceglie il low profile per le sue vacanze estive. La presidente del Consiglio trascorrerà i giorni di Ferragosto in Valle d’Itria, in Puglia, tra i muretti a secco di Cisternino e le spiagge di Savelletri. Da due anni si rifugia in quei luoghi che sente famigliari.

Nessuna prenotazione nel resort extra lusso amato da Madonna

Meloni, come ha ricostruito La Repubblica, non passerà le sue vacanze a Borgo Egnazia, il resort extra lusso celebre per essere amato da Madonna (una camera arriva a costare fino cinquemila euro a notte). La premier era stata nella struttura lo scorso giugno. Qualcuno mugugnò, lei fece sapere di essere lì solo per un sopralluogo in vista del G7.

“Ci assalirebbero: vi ricordate cosa è successo con Conte quando hanno pubblicato le sue foto a Cortina?”, avrebbe confidato la premier, sempre attenta ai sondaggi, a un suo amico a proposito della eventuale scelta di alloggiare in una struttura costosa.

Fonte foto: ANSA

Dove alloggerà la premier in Puglia

Sempre secondo quanto rivelato da Repubblica, la presidente del Consiglio dovrebbe dimorare in una masseria nel circuito della famiglia Melpignano che negli ultimi quarant’anni ha ospitato diversi capi delle forze di polizia, manager di rinomate aziende e personaggi in vista. Parola d’ordine aziendale, discrezione.

La premier non si mostrerà nemmeno negli stabilimenti da cento euro al giorno. Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari assicura che trascorrerà più tempo possibile con la sua famiglia e gli amici pugliesi di sempre: il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato e Pippo L’Abbate, importante e giovane imprenditore di Polignano, titolare della Sop, impresa di import-export dell’ortofrutticolo che la leader di Fdi ha voluto più volte visitare in campagna elettorale.

Il pranzo con Checco Zalone

Chissà che nel corso delle vacanze non venga organizzato un altro pranzo con Checco Zalone. I due si sono già incrociati in passato. A raccontarlo è stato lo stesso comico.

“Un’estate ero in vacanza in Puglia con gli amici delle mie figlie, tutti fascistoni. Quindi tutti fan suoi. Anche lei era in vacanza lì vicino. E mi mandò un Whatsapp chiedendo di incontrarmi”, aveva narrato Zalone, sottolineando che solitamente si tiene a debita distanza dai politici. Quella volta però fece un’eccezione.

“Però – aveva proseguito il comico – non volevo deludere i miei amici. Pensai a un caffè in gran segreto, ma loro si ribellarono: “La devi invitare a pranzo a Giorgia”. Così le ho mandato questo messaggio Whatsapp: “Abbiamo affittato un villino anni 80 (condonato). Ci sono panzerotti, riso patate e cozze, parmigiana, latticini. Hai allergie o intolleranze oltre quelle che conosciamo?”.