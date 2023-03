Giorgia Meloni imitatrice di se stessa da Fiorello in diretta: le battute della premier su Ferragni e Schlein

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Giorgia Meloni è stata protagonista di un divertente siparietto nel corso dell’ultima puntata di Viva Radio 2 condotta da Fiorello: il popolare comico ha chiamato un’imitatrice della premier, assolutamente perfetta nella parte perché in realtà a quanto pare era proprio lei.

L’auto-imitazione di Giorgia Meloni

Fiorello è riuscito in un’altra discreta impresa: ha fatto imitare Giorgia Meloni a Giorgia Meloni. Lo scambio di battute è avvenuto in diretta, con il conduttore che ha detto al pubblico e ai colleghi di voler chiamare un’imitatrice della premier.

Sin dalle prime battute, è stato però chiaro che si trattasse di ben altro: il tono di voce era assolutamente identico e infatti per molti al telefono c’era proprio la leader di Fratelli d’Italia, personalmente legata allo showman italiano.

Fonte foto: IPA Giorgia Meloni e Rosario Fiorello sono legati: lei è stata la babysitter della figlia Olivia

Sono seguite poi alcune battute da parte della premier-imitatrice, compresa una che ha rivangato la frase “Sono una donna, sono una mamma, sono cristiana” diventata virale tempo fa grazie ad una serie di meme e remix diffusi in rete.

Le battute su Chiara Ferragni ed Elly Schlein

Durante il siparietto, Fiorello che chiesto alla presunta imitatrice di ripetere la battuta che Giorgia Meloni ha fatto durante il congresso della Cgil: “Voglio ringraziare anche coloro che mi contestano – ripete durante Viva Radio 2 – anche con slogan efficaci”.

Quindi la stoccata: “Ho letto dalle agenzie ‘Pensati sgradita‘ – riferimento all’abito indossato dall’influencer durante l’ultimo festival di Sanremo – slogan efficaci anche se non sapevo che la Ferragni fosse una metalmeccanico“.

Fiorello ha poi chiuso chiedendo per chi avesse votato la finta Giorgia: “No, io a sinistra” ha detto. Il conduttore ha poi insistito e chiesto chi avrebbe votato tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein e la risposta non si è fatta attendere: “Eh, fatti una domanda e datti una risposta”.

Quando le ha chiesto infine se sapesse imitare anche qualcun altro, come ad esempio Elly Schlein, “l’imitatrice” di Giorgia Meloni ha dichiarato: “No, io so fare solo Giorgia Meloni“.

Il legame tra la premier Meloni e Fiorello

A rendere plausibile il fatto che quella intervenuta a Viva Radio 2 fosse la vera Giorgia Meloni, è il legame che c’è tra l’attuale premier e Rosario Fiorello. È risaputo infatti che in gioventù la donna che oggi guida il Governo italiano sia stata la baby sitter della figlia dello showman.

Fiorello ha raccontato più volte del periodo in cui la Meloni curava la figlia sua e di Susanna Biondo, Olivia: “È stata bravissima come tata. Leggeva i libri, era veramente bravissima” ha detto in alcune interviste nei mesi scorsi, rilasciate dopo le polemiche per l’aver portato al G20 di Bali la figlia Ginevra.

In quell’occasione, Fiorello si era offerto di darle una mano: “Per ripagare tutto quello che tu hai fatto per me, vengo lì, prendo tre euro l’ora e faccio io da tato a Ginevra quando tu vai in giro” aveva detto, candidandosi come “depu-tato”.