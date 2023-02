Giorgia Meloni attacca Macron dopo l'esclusione dal vertice con Zelensky: le parole di fuoco della premier

Giorgia Meloni isolata e infastidita. Nella serata dell’8 febbraio la presidente del Consiglio è rimasta esclusa da un vertice organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron, a cui hanno partecipato il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Meloni incontrerà quest’ultimo il 9 febbraio, a margine del Consiglio europeo.

La cena di Macron con Zelensky: Meloni isolata in Europa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in viaggio in Europa per incontrare i leader dei paesi più importanti che sostengono la sua causa. Dopo una tappa a Londra, con discorso davanti al parlamento inglese, ha fatto tappa a Parigi, invitato a cena da Emmanuel Macron, presidente francese.

Al vertice ha partecipato anche il cancelliere tedesco Scholz che, dopo molte indecisioni, nelle scorse settimane ha dato il via libera all’invio dei carri armati Leopard 2 in Ucraina.

Fonte foto: ANSA Emmanuel Macron e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, in uno scatto del 23 ottobre 2022

Grande esclusa la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che si presenta al Consiglio europeo del 9 febbraio isolata sulla questione ucraina.

Meloni infastidita da Macron, fa appello all’unità e incontra Zelensky

Proprio a margine dell’incontro dei capi di Stato e di Governo dell’Unione, Giorgia Meloni incontrerà il presidente ucraino per parlare del sostegno italiano alla resistenza contro l’invasione russa.

La premier è comunque apparsa infastidita dall’essere rimasta esclusa dal vertice. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’, la Presidente del Consiglio avrebbe fatto appello all’unità europea sulla questione ucraina, definendo inopportuna l’iniziativa di Macron.

La polemica su Zelensky al Festival di Sanremo 2023

La guerra in Ucraina è tornata al centro del dibattito in Italia anche grazie al Festival di Sanremo 2023. Inizialmente era infatti previsto un intervento video del presidente Zelensky.

Le polemiche scaturite da questa decisione, spesso portate avanti da membri della maggioranza, hanno poi convinto Amadeus a leggere il messaggio del leader ucraino, evitandone l’apparizione sul palco dell’Ariston.

Lo stesso ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato di non essere dispiaciuto dell’assenza di Zelensky.