Giochi Paralimpici di Parigi 2024 al via, Mattarella presente alla cerimonia d'apertura: il programma

Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 che partono oggi, mercoledì 28 agosto, e si chiuderanno domenica 8 settembre. Una edizione da record, la più partecipata di sempre.

Non più la Senna come alle Olimpiadi, la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 si terrà nella splendida cornice di Place de la Concorde.

E se un mese fa lo spettacolo era stato rovinato dalla pioggia, questa volta atleti e spettatori troveranno tempo sereno e temperature miti.

Fonte foto: ANSA Ambra Sabatini e Luca Mazzone, i portabandiera azzurri alle Paralimpiadi di Parigi 2024

In tribuna a Parigi a seguire la delegazione azzurra ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Cerimonia d’apertura, il programma

La cerimonia d’apertura partirà alle 20, con le delegazioni paralimpiche che sfileranno dall’Avenue des Champs-Élysées fino a Place de la Concorde.

Sarà una cerimonia “inclusiva” e “spettacolare”, ha annunciato il direttore artistico Thomas Jolly, come riportato da Ansa.

“Sarà incredibile, la città circonderà gli atleti, come per abbracciarli”, ha dichiarato il presidente del comitato paralimpico, Andrew Parsons.

La coreografia dell’evento è firmata da Alexander Ekman, le musiche sono di Victor Le Masne. La sfida, hanno spiegato gli organizzatori, è stata quella di creare abiti per artisti con disabilità che non facessero sfigurare lo sfarzo e l’entusiasmo della cerimonia d’apertura dei Giochi da poco conclusi.

I numeri delle Paralimpiadi di Parigi 2024

Le Paralimpiadi di Parigi 2024 che iniziano oggi saranno da record. Si tratta infatti dell’edizione più partecipata di sempre, con 4.400 atleti provenienti da 186 Paesi, compreso il Team dei Rifugiati.

Inoltre sono i primi Giochi Paralimpici con una copertura in diretta per tutte le 22 discipline, per un totale di 350mila ore di trasmissioni in 12 giorni.

L’evento sarà trasmesso in tv in più di 160 Paesi, oltre 6mila i giornalisti accreditati. In Italia è la Rai a coprire l’evento con un canale interamente dedicato, Rai 2.

Gli azzurri in gara

Da Bebe Vie a Manuel Bortuzzo, l’Italia è presente alle Paralimpiadi di Parigi 2024 con la delegazione più grande di sempre: 141 gli atleti azzurri in gara (71 donne e 70 uomini), 29 in più di Tokyo.

I portabandiera azzurri sono Luca Mazzone, veterano alla sua sesta olimpiade e plurimedagliato nel ciclismo, e Ambra Sabatini, oro a Tokyo e detentrice del record del mondo nei 100 metri categoria T63.

L’Italia è presente in 17 discipline su 22 e le aspettative della delegazione azzurra sono alte, dopo le 69 medaglie conquistate a Tokyo 2021.