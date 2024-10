Ginnasta Nicola Bartolini aggredito sotto casa a Milano: il racconto dal tentativo di furto ai pugni al ladro

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Fosse successo a una signora o a una ragazza indifesa non so come sarebbe andata a finire”. Il ginnasta Nicola Bartolini, medaglia d’oro nel 2021 ai mondiali nel corpo libero, ha raccontato sui propri canali social di essere stato aggredito da un ladro sotto la propria abitazione a Milano. Nel suo sfogo, l’atleta azzurro ha anche mostrato le ferite della colluttazione: un bernoccolo in testa e un graffio sulla mano.

Il ginnasta Nicola Bartolini e il racconto dell’aggressione a Milano

“Milano è una città raccapricciante“, ha esordito Bartolini in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

“Sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia (per sfortuna del povero e sfigato ladro, anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni”, prosegue il racconto dello sportivo.

Fonte foto: ANSA Nicola Bartolini durante le qualificazioni maschili delle gare di ginnastica artistica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

Secondo il ginnasta, non ci sarebbe “sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori tutti i giorni, fosse successo a una signora o a una ragazza indifesa non so come sarebbe andata a finire. Mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte e sicuramente è stato più sfortunato il mio povero ladro”, ha concluso.

Chi è Nicola Bartolini

Nicola Bartolini, nato il 7 febbraio 1996 a Cagliari (ma originario di Quartu Sant’Elena), è un ginnasta italiano specializzato nella ginnastica artistica.

Ha iniziato a fare ginnastica a 4 anni e ha iniziato la sua carriera senior nel 2014.

Ha raggiunto la notorietà internazionale dopo la vittoria della medaglia d’oro al corpo libero ai Campionati Mondiali di Kitakyushu nel 2021, diventando il primo italiano a trionfare in questa disciplina ai Mondiali.

I dati sulla criminalità a Milano

Nel 2024 Milano si è confermata maglia nera nell’Indice della criminalità realizzato dal Sole 24 Ore, con 7.093,9 reati denunciati ogni 100mila abitanti. Per questo motivo, il capoluogo lombardo necessiterebbe di maggiore attenzione in materia di sicurezza pubblica.

Dati alla mano, tuttavia, va ricordato che i crimini totali commessi nel capoluogo sono in costante calo e dal 2017 ad oggi se ne registrano circa il 17% in meno, come riporta il sito Ultimavoce.it.

I reati gravi sono in diminuzione costante, mentre sono in aumento gli episodi di microcriminalità come furti, rapine, aggressioni e scippi (spesso ricondivisi sui social e ripresi dai media), che rappresentano la principale causa dell’insicurezza percepita a Milano.

In base a quanto emerso da una riunione presieduta dal ministro dell’Interno Piantedosi e dal capo della polizia Pisani, nel primo trimestre del 2024 il numero totale dei crimini è stato inferiore del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2023.