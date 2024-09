Criminalità, Milano la città con più denunce insieme a Roma: a Nuoro più omicidi, la classifica dei reati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Milano e Roma sono le città d’Italia in cui sono state registrate più denunce: in valore assoluto è la Capitale a spiccare per il maggior numero, ma in termini relativi il primato negativo legato alla criminalità spicca al capoluogo lombardo.

La situazione legata alla criminalità in Italia

I reati denunciati in Italia sono tornati a salire, come mostra l’indice di criminalità elaborato da Il Sole 24Ore. È la prima volta dal 2013, tralasciando gli anni della pandemia di Covid durante i quali anche la criminalità aveva registrato una frenata per l’effetto delle restrizioni anti-contagio.

Il volume dei reati denunciati nel 2023 ha recuperato i livelli del passato e sorpassato per la prima volta quelli del 2019: i reati “emersi” nel 2023 sono stati 2,34 milioni, pari all’1,7% in più rispetto al periodo precedente al Covid e in aumento del 3,8% sul 2022.

In base all'Indice di Criminalità de Il Sole 24Ore, Milano e Roma sono le città con più denunce in Italia.

Le città con più denunce in Italia, da Milano a Roma

Le province italiane in cui, nel 2023, sono state presentate più denunce sono Milano e Roma. Di seguito, la Top 10:

Province: Denunce ogni 100mila abitanti – Denunce 2023

Milano: 7093,9 – 230.394 Roma: 6071,3 – 256.832 Firenze: 6053,8 – 59.953 Rimini: 6002,8 – 20.418 Torino: 5685.1 – 125.263 Bologna: 5539,3 – 56.409 Prato: 4887,9 – 12.756 Imperia: 4838,5 – 10.105 Venezia: 4825,1 – 40.287 Livorno: 4743,9 – 15.464

Le città con meno denunce in Italia, da Oristano a Potenza

Di seguito, la lista delle province con meno denunce nel 2023:

Macerata: 2437 – 7395

Belluno: 2428 – 4801

Cuneo 2427 – 14.132

Enna: 2.364 – 3.631

Sondrio: 2.345 – 4.197

Pordenone: 2.341 – 7.285

Benevento: 2.294 – 5.998

Treviso: 2.258 – 19.480

Potenza: 1.935 – 6.645

Oristano: 1.511 – 2.358

Criminalità in Italia: che tipo di denunce vengono presentate e dove

Milano è prima, tra le 106 province mappate dai dati del dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno, per numero di furti denunciati in rapporto alla popolazione, seconda per rapine, terza per violenze sessuali e quinta per reati legati agli stupefacenti.

Roma è al secondo posto per numero di furti e per i reati connessi a traffico e spaccio di stupefacenti.

Firenze, invece, ha la “maglia nera” per le denunce di rapina.

Per quanto riguarda gli omicidi volontari, in Italia, il dato è tornato a quota 341, con dieci episodi in più rispetto al 2018 e 13 rispetto al 2019. Il primato, in questo caso, spetta nel 2023 a Nuoro.

Nel 2023 sono cresciute anche le denunce per furto. Aumentate (rispetto al 2019) anche le denunce per estorsione (+27%) e le violenze sessuali (27,6% sul 2019, ma in lieve calo nel 2023). In salita le denunce per spaccio (+5% nel 2023) e le morti sul lavoro: 58 omicidi colposi da incidenti sul lavoro nel 2023, 4 in più rispetto al 2022.