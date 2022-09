Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale dopo una caduta: come sta l'attrice 95enne, candidata alle Elezioni

Gina Lollobrigida, che due mesi fa ha compiuto 95 anni, è stata ricoverata in ospedale in seguito a una caduta avvenuta in casa.

Come sta Gina Lollobrigida

Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, Gina Lollobrigida ha riportato una frattura scomposta al femore e verrà operata a un intervento chirurgico nella giornata di lunedì 12 settembre. L’operazione a cui sarà sottoposta l’attrice è un intervento ritenuto di routine, tipico di questo particolare tipo di frattura: i medici hanno ritenuto possibile l’operazione chirurgica nonostante l’età e i problemi cardiaci della “Bersagliera” (questo il soprannome di Gina Lollobrigida).

Il ‘Corriere della Sera’ aggiunge ulteriori dettagli: le condizioni di salute dell’attrice, al momento, non desterebbero particolari preoccupazioni, ma la sua età e la caduta consigliano ai medici di mantenere il massimo riserbo.

Fonte foto: ANSA L’attrice 95enne Gina Lollobrigida, che da alcuni anni ha un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale, in occasione di una sua recente apparizione televisiva per un’intervista.

Le parole dell’avvocato

Il sito del quotidiano ‘La Repubblica’ riporta alcune dichiarazioni dell’avvocato di Gina Lollobrigida, che ha chiarito: “Sta bene, l’ho sentita ieri sera e si stava guardando un film”.

L’ultima avventura politica di Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida, 95 anni, è candidata alle prossime Elezioni Politiche 2022. L’attrice, infatti, sarà capolista al collegio uninominale del Senato a Latina per Italia sovrana e popolare, la lista promossa da Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia.

A metà agosto, Marco Rizzo, leader del Partito comunista e candidato come capolista alla Camera, nelle Marche, per la lista Italia Sovrana e Popolare, aveva commentato così all”Adnkronos’ la candidatura nella stessa lista di Gina Lollobrigida: “Ne parlate sulle agenzie, sui giornali? E quindi ha funzionato. Abbiamo candidato fior fior di intellettuali, professori, dirigenti politici, non ci ha filato nessuno. Abbiamo candidato la Lollobrigida e ci chiamano tutti. Evviva la Lollobrigida!”.

Non è la prima volta che Gina Lollobrigida tenta l’avventura politica: già nel 1999, infatti, l’attrice, nata il 4 luglio del 1927 a Subiaco, si era candidata nell’allora circoscrizione dell’Italia centrale e in quella dell’Italia meridionale con la lista dei Democratici di Romano Prodi per le Elezioni Europee. In quell’occasione Gina Lollobrigida aveva ottenuto circa 10mila preferenze, ma non era stata eletta.