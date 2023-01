Gina Lollobrigida, aperto il testamento: quanto spetta ad Andrea Piazzolla e quanto al figlio Milko

Sono stati divulgati i desideri testamentari di Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso 16 gennaio all’età di 95 anni. A comunicare le ultime volontà della diva, alle ore 13 di martedì 24 gennaio, è stato il notaio Barbara Franceschini che ha spiegato agli eredi e ai legatari le decisioni della ‘Bersagliera’.

Reso noto il testamento, a chi va l’eredità della ‘Bersagliera’

Nel rispetto della legge, l’attrice ha lasciato metà del patrimonio al figlio Andrea Milko Skofic e l’altra metà all’assistente Andrea Piazzolla, divenuto per lei negli anni una sorta di “figlioccio”. La ‘Lollo’ e Piazzolla hanno vissuto sotto lo stesso tetto dal 2015.

Il legale di Piazzolla, Francesca Romana Lupoi, come riferito dal Corriere della Sera, ha spiegato che il suo assistito “intende portare avanti le volontà di Gina Lollobrigida per quanto riguarda in particolare la promozione della sua immagine e il mantenimento delle sue opere artistiche”.

Fonte foto: ANSA

Il testamento è stato messo nero su bianco dalla diva il 5 gennaio 2017, alla presenza di due testimoni: esecutore testamentario è l’avvocato monegasco Bernard Bensa.

Gina Lollobrigida lascia allo Stato italiano i suoi vasi etruschi

Gina Lollobrigida, oltre al patrimonio da spartire tra il figlio e Piazzolla, ha consegnato a quest’ultimo e all’imprenditore Horacio Pagani un trust con le sue opere d’arte con le indicazioni “di far conoscere e valorizzare” la sua “attività artistica” attraverso “la promozione e l’organizzazione” di mostre delle sue opere nel mondo.

La ‘Bersagliera’, infine, lascia allo Stato italiano la sua collezione di vasi etruschi, circa un centinaio.

Testamento di Gina Lollobrigida: a Rigau non spetta nulla

Come più che prevedibile, non spetta nulla al controverso imprenditore catalano Javier Rigau che, nonostante Gina lo abbia più volte attaccato e abbia più volte detto di non volere sapere più nulla di lui, continua a proclamarsi suo marito.

Si ricorda che il matrimonio canonico con l’iberico, celebrato per procura nel 2011, è stato poi annullato dalla Sacra Rota a gennaio del 2019. Rigau e Lollobrigida, tra l’altro, avevano siglato una scrittura privata nel 2006, alla vigilia del loro matrimonio che si sarebbe dovuto svolgere a New York e che poi non fu celebrato. In tale scrittura si sono impegnati a mantenere distinti i propri patrimoni e a non rivendicare alcunché in caso di separazione.

Rigau, dal canto suo, ha spiegato di aver registrato quel matrimonio in Spagna, contravvenendo agli impegni presi per iscritto nell’accordo del 2006. Spetterà ora ai Tribunali pronunciarsi sulla questione.