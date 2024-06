La regina del rock italiano compie 70 anni: Gianna Nannini celebra cifra tonda in un anno particolarmente produttivo per la sua carriera: a partire dal nuovo album uscito a marzo fino alla riedizione del libro sulla sua vita, passando per il biopic prodotto da Netflix. E non finisce qui perché il 22 novembre prenderà il via da Jesolo un tour che farà tappa in diverse città italiane ed europee. Nel corso degli anni, la cantautrice si è distinta anche fuori dalla scena musicale, diventando spesso protagonista della cronaca politica. Note sono le sue critiche nei confronti dell’attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, così come la sua candidatura a Presidente della Repubblica durante le elezioni del 2022.

Gianna Nannini e Giorgia Meloni: scontro sulla gravidanza

Il primo scontro avvenne nel 2010, mentre Giorgia Meloni era ministro per la Gioventù del Governo Berlusconi. La polemica nacque dopo un’intervista di Gianna Nannini a Vanity Fair, incentrata sull’imminente nascita della primogenita Penelope.

Meloni accusò la cantautrice, che all’epoca aveva 56 anni, e il suo staff di aver orchestrato una “strategia comunicativa” per suscitare dibattito attorno all’evento.

Gianna Nannini

In una lettera su Avvenire, la ministra sottolineò di essere stata contattata dal team dell’artista per una richiesta di dichiarazioni poco prima della nascita della bambina.

L’ufficio stampa di Nannini respinse tutto e parlò di “ricostruzione falsa e irrispettosa”, puntando anche il dito contro i media. Alcuni quotidiani, infatti, accusarono Nannini di aver sfruttato la nascita per sponsorizzare il nuovo cd.

Le polemiche contro Nannini per il video dei poliziotti con le teste di maiali

Nel 2012 scoppiò un’altra bufera, dopo che la cantante realizzò un videoclip del brano “L’aria sta finendo” in cui i poliziotti furono rappresentati con le teste di maiale.

Durissima la replica di Meloni che pubblicò sul sito di Fratelli d’Italia una lettera “alla signora Gianna Nannini che ha ritenuto di realizzare un video con degli Agenti delle Forze dell’Ordine con una faccia da maiale”.

“Ricordiamo (a Nannini, ndr) che è grazie a queste ragazze e ragazzi con la divisa che lei può vivere tranquilla nei suoi salotti radical chic – scrisse la leader di FI – È grazie a quelle ragazze e a quei ragazzi che tutti i giorni riusciamo a essere liberi nelle nostre città”.

La candidatura a Presidente della Repubblica

Nel 2022 Gianna Nanni si candidò al Colle come successore di Sergio Mattarella, nell’ambito del dibattito sull’opportunità di una figura al femminile per il Quirinale

La rocker senese annunciò la sua corsa con un breve video pubblicato su Instagram. “Colgo quest’occasione di una voce al femminile come Presidente della Repubblica – disse nella ripresa – e mi candido ufficialmente alla presidenza della Repubblica Italiana“.