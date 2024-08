Gianfranco Miccichè lascia Forza Italia e passa all'Mpa: "Il partito di Silvio Berlusconi non esiste più"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Frattura in Forza Italia. Gianfranco Miccichè, storico uomo di Berlusconi in Sicilia, ha annunciato l’addio al partito per entrare nel Mpa di Raffaele Lombardo. La sua carriera, dal 61 a 0 ai guai giudiziari.

L’addio a Forza Italia di Gainfranco Miccichè

Lo storico politico di Forza Italia Gianfranco Miccichè lascia il partito fondato da Silvio Berlusconi, dopo essere stato tra gli uomini più fidati del Cavaliere per anni:

“Oggi, all’interno della coalizione di centrodestra, non si può più neppure parlare di diritti civili . Quella di Meloni è una destra che sta rimuovendo i valori del congresso di Fiuggi” ha detto Miccichè al quotidiano la Repubblica.

Fonte foto: ANSA Miccichè (a destra) in una foto con Berlusconi

“Sta facendo repressione. È ovvio che la maggior parte degli esponenti di Forza Italia che hanno una concezione riformista e liberale della vita stia male” ha proseguito Miccichè.

L’attacco a Tajani e a Forza Italia

Dalle pagine di Repubblica, Miccichè ha anche attaccato l’attuale leader di Forza Italia Antonio Tajani, criticando il suo atteggiamento nei confronti degli alleati di maggioranza.

“Berlusconi non avrebbe mai permesso quello che sta accadendo. Io sto dando un segnale: questa Fi non è quella di Berlusconi, è anonima e totalmente succube degli alleati di governo” ha detto Miccichè

“Ma lei li ricorda i nomi dei ministri di Forza Italia? Si conosce solo Tajani, basta questo per dire che c’è qualcosa che non va. Le scelte le fanno gli altri” conclude l’ormai ex membro del partito fondato da Berlusconi.

Il 61 a 0 in Sicilia e guai giudiziari

La carriera di Miccichè si è svolta prevalentemente in Sicilia, dove lui è nato e dove si è reso protagonista di uno dei successi più importanti di Forza Italia nei suoi primi anni di vita.

Ancora oggi, ormai 70enne, Miccichè è ricordato soprattutto perché nel 2001 fu in grado, grazie a una campagna elettorale molto efficace, di far vincere Forza Italia in tutti e 61 i collegi uninominali della Sicilia.

Più di recente, a maggio di quest’anno, Miccichè è però stato anche indagato per peculato: è accusato di aver utilizzato la sua auto blu, che ha in utilizzo in quanto parlamentare, per scopi personali.