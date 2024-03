Gianfranco Fini per la casa a Montecarlo rischia condanna a 8 anni di carcere: l'accusa all'ex leader di AN

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Condanna a otto anni di carcere per Gianfranco Fini. È la richiesta fatta dalla procura di Roma per l’ex presidente della Camera, imputato nel processo legato all’acquisto di una casa a Montecarlo. Chiesti invece 9 anni per la compagna Elisabetta Tulliani.

La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 8 anni di carcere per Gianfranco Fini nell’ambito del processo per riciclaggio che riguarda l’acquisto dell’ormai celebre casa a Montecarlo.

La richiesta è stata fatta nell’udienza di oggi, lunedì 18 marzo, del procedimento che vede imputati l’ex segretario di An e la sua compagna Elisabetta Tulliani, oltre al fratello e al padre di lei.

Fonte foto: ANSA Gianfranco Fini assieme al suo avvocato all’udienza del processo

Le altre richieste: 9 anni a Elisabetta Tulliani

Come riporta Ansa, i pm romani Maria Teresa Geraci e Barbara Sargenti hanno chiesto condanne severe nei confronti di tutti gli imputati.

La procura ha chiesto 9 anni per Elisabetta Tulliani, compagna di Fini, 10 anni per il fratello di lei, Giancarlo Tulliani, e 5 anni anni per Sergio Tulliani, papà di Elisabetta e Giancarlo.

Il commento di Gianfranco Fini

“Era scontato che la pubblica accusa chiedesse per me la condanna. Continuo ad avere fiducia nella giustizia e ciò in ragione della mia completa estraneità rispetto a quanto addebitatomi”.

Così Gianfranco Fini commenta all’Ansa le richieste della procura, ribadendo ancora una volta la sua innocenza.

Le dichiarazioni di Elisabetta Tulliani

Nell’udienza di oggi Elisabetta Tulliani ha preso la parola e ha scaricato sul fratello la responsabilità della compravendita dell’appartamento a Montecarlo al centro del processo.

“Ho nascosto a Gianfranco Fini la volontà di mio fratello di comprare la casa di Montecarlo. Non ho mai detto a Fini la provenienza di quel denaro che ero convinta fosse di mio fratello”, ha dichiarato ai giudici.

“Il comportamento spregiudicato di mio fratello rappresenta una delle più grandi delusioni della mia vita. Spero di avere dato con questa dichiarazione un elemento per arrivare alla verità”, ha detto Tulliani in aula.

La vicenda della casa a Montecarlo

Al centro della vicenda, che risale al 2009, la compravendita di un appartamento di Montecarlo, in Boulevard Principesse Charlotte 14.

Secondo quanto ricostruito, la casa venne acquistata per 300 mila euro da una società offshore e subito affittata a Giancarlo Tulliani, e successivamente rivenduta per oltre un milione di euro.

Secondo l’accusa l’operazione sarebbe servita a riciclare i proventi illeciti del ‘re dello slot’ Francesco Corallo, arrestato nel 2016 assieme al cognato di Fini.