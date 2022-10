Giallo a Roma, uomo morto a San Lorenzo con lividi e ferite su tutto il corpo: le ipotesi degli investigatori

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Un uomo di 64 anni è stato soccorso nel quartiere di San Lorenzo​, a Roma, in via dei Campani, con il corpo pieno dei lividi. È morto poche ore più tardi dopo l’intervento dei soccorritori, che lo hanno portato all’ospedale di San Giovanni. I tentativi di salvarlo non hanno avuto esito positivo.

Giallo a San Lorenzo, uomo trovato incosciente nell’androne del palazzo

Inizialmente era stato fatto sapere che l’uomo era stato trovato in strada. Più avanti invece questa informazione è stata rettificata. Si trovava infatti all’interno dell’androne di un palazzo, riverso a terra, con una ferita alla testa e lividi su tutto il corpo.

Sul posto è intervenuto il 118, e i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma invano. Dopo l’arrivo in pronto soccorso, ne è stato ufficializzato il decesso.

Fonte foto: ANSA Foto di archivio di un’auto della Polizia nel quartiere di San Lorenzo.

Le ipotesi della Polizia: non si esclude alcuna ipotesi, disposta l’autopsia

Sul caso sta indagando la Polizia. Secondo quanto è emerso, i segni sul corpo sarebbero compatibili con una caduta. Ma servirà l’autopsia per sciogliere tutti i dubbi.

Gli uomini della Squadra mobile e quelli del commissariato di San Lorenzo sono rimasti sul posto per tutta la notte alla ricerca di dettagli utili a ricostruire l’esatta dinamica della morte del 64enne.

Tra le ipotesi c’è infatti quella secondo cui sarebbe stato aggredito, anche si è esclusa subito quella di una rapina. L’uomo aveva addosso infatti il portafoglio e tutti i suoi effetti personali.

Nuova aggressione nel quartiere della movida universitaria di Roma?

Il quartiere di San Lorenzo, tra le più importanti aree della movida capitolina, frequentato e abitato da molti universitari, era molto affollato nella notte tra venerdì e sabato, quando è avvenuto tutto.

Nonostante le tante persone presenti in via dei Campani, nessuno si sarebbe accorto di una fuga, né di urla o rumori riconducibili a un’eventuale colluttazione.

Per questo la pista più accreditata al momento è quella di un malore, in seguito al quale si sarebbe verificata la rovinosa caduta, che ha portato al ferimento che è stato fatale per il 64enne.

Attraverso gli interrogatori ad amici, familiari e residenti del palazzo, però, gli investigatori stanno cercando di fare luce sul giallo, considerando che il quartiere è stato teatro, negli anni di molte aggressioni. L’ultima quella dello studente picchiato, violentato e rapinato mentre stava tornando a casa.