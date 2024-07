Giacomo Bozzoli in fuga dopo la condanna, l'ipotesi degli inquirenti: ha un volto nuovo e documenti falsi

Giacomo Bozzoli, recentemente condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario Bozzoli nel 2015, è protagonista di una fuga intricata e ancora avvolta nel mistero. Gli inquirenti bresciani temono che Bozzoli abbia cambiato aspetto – potrebbe avere un volto nuovo – per sfuggire ai controlli e si stia muovendo con documenti falsi.

Giacomo Bozzoli, le nuove ipotesi sulla fuga

La compagna di Bozzoli, Antonella Colossi, e il loro figlio di nove anni si sono rifugiati nella villa del padre di lei, Daniele, a Chiari, vicino a Brescia, dopo un rocambolesco viaggio di ritorno da Spagna e Francia.

Come riporta Repubblica, Antonella ha fornito una vaga ricostruzione del viaggio alle autorità, mantenendo le finestre della villa chiuse e tenendo il bambino al sicuro all’interno.

Gli inquirenti cercano di verificare gli indizi forniti dalla donna, alcuni ritenuti verosimili, altri meno.

Antonella ha affermato di aver subito uno shock dopo aver appreso della condanna definitiva in un internet point a Marbella, dichiarando di aver perso la memoria in seguito a quella notizia.

Tuttavia, gli investigatori sospettano che la donna stia coprendo la fuga di Bozzoli, cercando di capire quanto le autorità sappiano e rassicurando il compagno che non contribuirà alla sua cattura.

L’interrogatorio della compagna

Nonostante il mandato di arresto europeo esteso ai Paesi extra-Ue e il coinvolgimento dell’Interpol, la ricerca di Bozzoli si complica a causa delle informazioni contraddittorie fornite dalla compagna e della mancanza di prove concrete.

Il suv della famiglia è stato avvistato in vari luoghi tra il 22 e il 24 giugno, ma non è stato possibile identificare chi fosse a bordo. La macchina è poi sparita e non è stata rilevata dalle telecamere di sicurezza dell’hotel a Marbella, dove Bozzoli avrebbe prenotato una stanza.

Antonella ha raccontato che la famiglia ha visitato il parco oceanografico di Valencia per il compleanno del bambino, ma anche questa tappa è sotto verifica. La donna ha inoltre dichiarato di non ricordare perché abbiano lasciato i cellulari a Cannes e di non sapere dove abbiano passato i giorni successivi alla separazione da Bozzoli.

Il figlio in stato di shock

La mancanza di riprese video di Bozzoli a Marbella complica ulteriormente le indagini. Si ipotizza che il bambino, in stato di shock, potrebbe fornire informazioni cruciali.

Gli investigatori sono convinti che Bozzoli abbia pianificato la fuga nei minimi dettagli, dirigendosi verso una destinazione ignota, forse persino oltre lo Stretto di Gibilterra, dove le acque si chiudono rapidamente alle spalle di chi salpa.