Giacomo Bozzoli arrestato dai carabinieri a Soiano del Garda, finisce la latitanza: era nella sua villa

La fuga di Giacomo Bozzoli è finita nella giornata di giovedì 11 luglio 2024, con i carabinieri che lo hanno arrestato a Soiano del Garda. Dopo 10 giorni di latitanza, infatti, l’uomo è stato fermato dalle forze armate.

Arrestato Giacomo Bozzoli

Era nella sua villa al lago, da dove era scomparso dal giorno dopo la condanna in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno in provincia di Brescia l’8 ottobre 2015. Giacomo Bozzoli, infatti, è stato arrestato a Soiano del Garda nella propria abitazione.

Secondo quanto emerso, il 39enne è stato raggiunto dai carabinieri che hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia a suo carico.

L’arresto, si apprende, è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 11 luglio. I carabinieri, in una nota, fanno sapere che il 39enne è finito in manette attorno alle 17.45.

Fermato dopo la latitanza

Giacomo Bozzoli era latitante da quasi due settimane. Appresa la condanna per omicidio e occultamento di cadavere, infatti, aveva fatto perdere ogni traccia di sé.

All’arrivo delle forze dell’ordine, infatti, il 39enne non si era fatto trovare e nei giorni la sua presenza era stata registrata in Francia e in Spagna. Proprio dalla Spagna, pochi giorni fa, la compagna e il figlio avevano fatto ritorno, senza però dare dettagli sulla fuga.

Una latitanza che, dopo 10 giorni, si è conclusa con l’arresto.

Il ruolo della compagna e del figlio

Poche ore prima dell’arresto di Giacomo Bozzoli il figlio di 9 anni era stato ascoltato in audizione protetta. Prima di lui, qualche giorno fa, era stata sentita la mamma, nonché compagna del 39enne, Antonella Colossi.

La donna aveva raccontato di aver subito una perdita di memoria dopo la condanna e di ricordare solo di essere stati in Costa azzurra, a Valencia e Marbella insieme a Bozzoli. Una versione che il piccolo avrebbe sostanzialmente confermato, sottolineando che arrivati a Marbella il padre lo avrebbe salutato per poi continuare da solo la fuga.