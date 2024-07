Gaia Padovan giornalista di Rete 4 ha un tumore al seno, l'annuncio sui social: "Notizia che ti annienta"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gaia Padovan, nota giornalista di Mediaset, ha condiviso una notizia devastante sui suoi social media: le è stato diagnosticato un tumore al seno. Attraverso un post su Instagram, Gaia ha raccontato la sua esperienza e ha lanciato un appello importante sulla prevenzione.

Gaia Padovan annuncia: “Ho un tumore al seno”

Nella giornata di lunedì 29 luglio 2024, Gaia Padovan ha pubblicato un lungo messaggio sui social media per informare i suoi follower dell’inizio della sua prima chemioterapia. La giornalista ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di un tumore al seno localmente avanzato con metastasi ai linfonodi a maggio. “Una notizia che ti annienta. Ma non è nemmeno una sentenza di morte,” ha spiegato Gaia.

Riflettendo sulla sua situazione, Padovan ha detto che “il tumore al seno è ancora oggi la prima causa di morte oncologica nella popolazione femminile. Giochi a dadi con la vita, ne sei consapevole ed è il panico. Ma un po’ alla volta metabolizzi e smetti di domandarti perché proprio io con due bimbi splendidi e tante vite da vivere”.

Fonte foto: Profilo social Gaia Padovan Gaia Padovan annuncia di avere un tumore

Nonostante le difficoltà, la giornalista ha deciso di affrontare la malattia con determinazione: “Si va avanti, un passo alla volta, un giorno alla volta”

Chi è l’ex giornalista di Rete 4?

Gaia Padovan è un volto noto del giornalismo italiano, con una lunga carriera a Mediaset, dove è stata una delle principali giornaliste di Rete 4. Nata a Padova nel 1980, Gaia ha lavorato come reporter e conduttrice di notiziari.

Laureata in Scienze Politiche – Relazioni Internazionali – all’Università degli Studi di Padova nel 2003 con il massimo dei voti, Gaia diventa giornalista pubblicista nel 2006 e giornalista professionista nel 2009.

Dopo l’esordio nelle tv locali venete, dove ha condotto programmi e notiziari, nel 2008 passa a Mediaset, nella redazione romana del TG5. Lavora come inviata e corrispondente e dal 2014, collabora con la testata Marie Claire, firmando la rubrica di stile e tendenza “Il Baule di Gaia”. Dal giugno 2018 al giugno 2019, la giornalista ha condotto il TG4 sotto la direzione di Rosanna Ragusa. Attualmente, è corrispondente per il Nord Est e inviata per i TG di Mediaset.

L’appello sui social

Sui social scrive: “Ti diranno che milioni di persone attraversano questo incubo e che molti ce la fanno, ti diranno che sei una donna fortissima, che lo sei sempre stata. Ma tu sarai devastata. Scioccata. Incredula”. Nel confessarsi, Padovan aggiunge però che “si va avanti, un passo alla volta, un giorno alla volta. Ieri ho affrontato la prima chemioterapia, la temuta rossa. Stavo male, malissimo. Mi sentivo avvelenata”.

Poi ha spiegato cosa è successo, ovvero che a maggio le è stato diagnosticato un tumore al seno localmente avanzato con metastasi ai linfonodi (lo stesso di cui è morta l’attrice Erica Ash). “Una notizia che ti annienta. Ma non è nemmeno una sentenza di morte. Perché se ti affidi alla scienza e non perdi la speranza o la fede per chi ce l’ha, puoi farcela”.

Nel post su Instagram decide di lanciare un appello importante: “Non rimandate quella visita travolti dal turbinio ansiogeno della vita moderna. E fatevi supportare: che sia la vicina di casa, l’amica di sempre, il sorriso di un estraneo. Perché lo stress uccide il corpo, l’ossitocina (abbracci e sorrisi) – e la ricerca- lo fanno rinascere”.