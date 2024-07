Erica Ash di Scary Movie morta per un cancro al seno, l'attrice aveva solamente 46 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attrice Erica Ash, che ha recitato nel quinto capitolo della popolare saga cinematografica Scary Movie, è morta all’età di 46 anni. Era malata da tempo: le era stato diagnosticato, infatti, un cancro al seno.

L’annuncio della morte dell’attrice di Erica Ash

A confermare pubblicamente il decesso dell’attrice Erica Ash, come si legge su Tmz, è stata la sua stessa famiglia.

Sua madre, Diann Ash, ha riferito al sito di gossip: “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra amata figlia, sorella e amica Erica Chantal Ash (1977-2024). Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, si è spenta serenamente circondata dai suoi cari”. La madre di Erica Ash ha poi descritto così la sua figlia recentemente scomparsa: “Era una donna straordinaria e un’intrattenitrice di talento. Il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori”.

Fonte foto: Getty Images

L’attrice Erica Ash, malata da tempo per un cancro al seno, è morta a soli 46 anni. A dare l’annuncio del suo decesso è stata la famiglia.

Erica Ash e il ruolo in Scary Movie 5

Il primo ruolo importante interpretato da Erica Ash nel corso della sua carriera cinematografica è quello di Kendra Brooks in ‘Scary Movie 5’.

Il quinto capitolo della saga cinematografica a metà tra horror e commedia, diretto da David Zucker e Malcolm D. Lee, è uscito nelle sale nel 2013.

Chi era Erica Ash: la vita e la carriera dell’attrice

Figlia di due militari, Erica Ash è nata a Orlando, in Florida, negli Usa, il 19 settembre del 1977. Inizialmente, era decisa a diventare dottoressa e si è laureata all’Università Emory. Poi, però, ha scelto di intraprendere la carriera di attrice, ma ha lavorato anche come cantante e modella.

Dopo l’interpretazione del personaggio di Kendra Brooks nel film ‘Scary Movie 5’, ha recitato l’anno successivo (nel 2014) nel film ‘Kristy‘. Quattro anni dopo, nel 2018, ha ottenuto un ruolo in ‘Uncle Drew‘, un film di Charles Stone III. Erica Ash anche recitato al fianco di Anthony Mackie nel 2023 in ‘Un fantasma in casa‘.

Sul piccolo schermo, l’attrice Erica Ash ha lavorato in diverse serie televisive, come ‘Cold Case – Delitti irrisolti‘, ‘Survivor’s Remorse‘, ‘Shades of Blue‘, ‘Legacies‘, ‘La famiglia McKellan‘ e ‘Sacrifice‘.