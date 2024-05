Gaetano Di Vaio morto dopo l'incidente in moto: il produttore di Gomorra era stato anche attore nella serie

Gaetano Di Vaio è morto. Il produttore di Gomorra, nonché attore nella serie e regista affermato, era stato coinvolto in un incidente la settimana scorsa mentre era a bordo della sua moto. Il 56enne si è spento nella giornata di mercoledì 22 maggio all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dove era ricoverato in rianimazione.

Gaetano Di Vaio morto in ospedale

Gaetano Di Vaio aveva riportato ferite gravissime nell’incidente avvenuto nella notte tra il 15 e 16 maggio a Qualiano, in provincia di Napoli.

L’incidente è avvenuto in via Santa Maria a Cubito: Di Vaio era a bordo del suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra. Dopo essere stato soccorso e operato, dopo alcuni giorni è morto in ospedale.

Fonte foto: ANSA

Nella foto del 25 ottobre 2014 scattata al Roma Film Festival, Gaetano Di Vaio mostra il Premio DOC/IT al Migliore Documentario italiano per il suo “Largo Baracche”.

Chi era Gaetano Di Vaio

Gaetano Di Vaio era nato a Piscinola, quartiere della zona nord di Napoli. Aveva avuto una gioventù difficile ed era stato arrestato per possesso di stupefacenti. Era inoltre stato condannato a trascorrere alcuni anni nel carcere di Poggioreale.

Dopo quell’esperienza divenne operatore culturale ed entrò a far parte della compagnia teatrale di Peppe Lanzetta.

Negli anni successivi, fondò l’associazione e casa di produzione cinematografica Figli del Bronx, oggi Bronx Film. Al centro della sua riflessione pose spesso il degrado e il tema del riscatto sociale.

Fu tra i produttori di film come Napoli Napoli Napoli di Abel Ferrara e della serie Gomorra, tratta dal romanzo di Roberto Saviano. A Gomorra partecipò anche in veste di attore.

Fra le altre sue collaborazioni in veste di produttore, Là bas – Educazione criminale e Take five del regista Guido Lombardi, Ritratti abusivi di Romano Montesarchio e Per amor vostro di Beppe Gaudino. Infine l’incidente in moto che ha portato via Gaetano Di Vaio.

Gaetano Di Vaio scrittore

Gaetano Di Vaio ha inoltre scritto un libro: Non mi avrete mai (Einaudi, 2013). La storia, scritta con Guido Lombardi, è ispirata alla sua esperienza di ex detenuto. Il libro racconta la storia di un ragazzino di nome Salvatore, nato a Scampia sesto di dieci figli e con padre disoccupato.