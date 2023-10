Gaetano Curreri degli Stadio e lo sfogo contro i fan: "Così la smettono di rompere i c..." Cosa è successo

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Gaetano Curreri, il carismatico leader della celebre band Stadio, è finito al centro delle polemiche dopo uno sfogo avvenuto durante un concerto a Verona. Il cantante avrebbe inveito contro i fan, insultati in modo piuttosto colorito, mentre i microfono registrava tutto a sua insaputa. L’incidente ha suscitato una serie di reazioni sui social media, con una pioggia di critiche per la sua esternazione, prima che con un comunicato ufficiale la band ci mettesse una “pezza”.

Cosa è successo

Nella serata all’Arena di Verona, dedicata al ricordo del defunto batterista dei Stadio, Giovanni Pezzoli, Gaetano Curreri si è reso protagonista di una situazione imprevista.

Durante la serata presentata da Amadeus, gli Stadio hanno eseguito il loro brano iconico, “Grande figlio di puttana“, una canzone carica di storia e significato.

Fonte foto: ANSA In una nota ufficiale, la band ha spiegato che le esternazioni di Gaetano Curreri non erano rivolte ai fan

Il ricordo di Giovanni Pezzoli

Dopo la performance, il leader della band ha espresso il desiderio che gli applausi fossero dedicati anche a Giovanni Pezzoli, sottolineando il legame profondo tra il brano e il defunto batterista.

Con Amadeus, Curreri ha quindi raccontato aneddoti della carriera iniziale degli Stadio, quando erano ancora parte del gruppo di Lucio Dalla e viaggiavano per l’Italia in un furgone.

Gli insulti di Curreri

Tuttavia, la situazione ha preso una piega inattesa. Dopo essere sceso dal palco, Gaetano Curreri si è lasciato andare a uno sfogo, pronunciando parole forti: “Così la smetteranno di rompere i coglioni, ‘sti fan di merda”.

Il microfono ha registrato queste parole, che sono poi finite sui social media, scatenando una reazione a catena. Le critiche si sono riversate sulle piattaforme, e il video dello sfogo è stato rapidamente rimosso dal web.

La band ha dovuto intervenire per porre fine alla polemica. In una dichiarazione ufficiale sulla loro pagina Facebook, hanno chiarito che le parole di Curreri non erano rivolte ai fan degli Stadio, ma a un gruppo ristretto di individui che avevano diffuso insulti e notizie false su Gaetano Curreri e la band.

La spiegazione su Facebook

“In riferimento ad alcuni commenti negativi apparsi sulla nostra pagina Facebook” si legge nella comunicazione ufficiale “intendiamo chiarire che l’esternazione riportata dopo la performance, ovviamente, non si riferiva ai Fan degli Stadio”.

L’esternazione del leader della band, quindi sarebbe stata rivolta “ad un ristretto gruppo di fan che in questi mesi hanno vessato con insulti e fake news l’immagine di Gaetano Curreri e degli Stadio”.