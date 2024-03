Gabriele Marchesi indagato con Ilaria Salis torna libero: la Corte di Milano respinge la richiesta di Budapest

Forse ti può interessare

Ilaria Salis al guinzaglio e in catene a Budapest, Zerocalcare e i legali minacciati da estremisti di destra

Ilaria Salis ancora in manette, catene e guinzaglio in tribunale a Budapest, per la seconda udienza del processo: minacce agli avvocati e ad altri italiani presenti, tra cui Zerocalcare