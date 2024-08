Furto da un milione a Roma, i ladri acrobati svaligiano la casa dell'ex giornalista Rai Domenico Del Giudice

Nuovo colpo dei ladri acrobati a Roma. Nella mattinata dell’11 agosto un elegante appartamento al terzo piano di un palazzo situato in via Courmayeur, nella zona di Vigna Clara, è stato teatro di un furto da film. Le vittime sono Domenico Del Giudice, un ex giornalista parlamentare della Rai di 85 anni, e sua moglie, di 82 anni. Il bottino supera il milione di euro.

Ladri acrobati a Roma, bottino da un milione

Come riporta il Corriere della Sera, al risveglio la coppia ha trovato la propria casa completamente messa a soqquadro, ad eccezione della loro camera da letto, intatta.

Il furto è avvenuto con una precisione e audacia degne di nota: i ladri, apparentemente esperti e ben preparati, si sono arrampicati fino al terzo piano dello stabile.

Il furto è avvenuto in via Courmayeur, nella zona di Vigna Clara, a Roma

Dopo aver forzato la serranda di una finestra, sono riusciti a entrare nell’abitazione senza destare sospetti. All’interno, i malviventi hanno ispezionato ogni angolo della casa e sono riusciti a trovare la chiave della cassaforte.

Dal suo interno hanno prelevato gioielli e duemila euro in contanti, per un bottino totale che supera il milione di euro, e hanno poi lasciato l’appartamento.

Le indagini sul furto

Le vittime, sconvolte, hanno subito allertato le forze dell’ordine. Gli investigatori del commissariato Ponte Milvio sono intervenuti sul posto, affiancati dalla polizia scientifica, per eseguire un sopralluogo e raccogliere indizi che potrebbero essere utili per risalire ai responsabili.

Al vaglio le telecamere di sorveglianza presenti nella zona e, si sospetta, anche all’interno del palazzo.

Il colpo da Bulgari in via Condotti

La modalità del furto suggerisce che i ladri avessero informazioni dettagliate sull’abitazione e sulla posizione della cassaforte.

Gli inquirenti stanno lavorando per determinare se i banditi abbiano ricevuto indicazioni precise o se abbiano condotto un sopralluogo preliminare. Le ricerche continuano, mentre la comunità di Vigna Clara resta in allerta, scossa da un episodio inquietante e con pochi precedenti.

Quello di via Courmayeur non è l’unico furto da film a Roma negli ultimi mesi. Nella notte tra l’8 e il 9 giugno, infatti, una banda ha svaligiato il negozio di Bulgari in via Condotti. In quel caso il bottino era stato di circa mezzo milione di euro.