A Roma maxi furto da Bulgari con bottino da 500 mila euro: come è stato realizzato il colpo in via Condotti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Maxi furto a Roma, nel negozio Bulgari di via Condotti, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno: il bottino è pari a 500 mila euro.

Il maxi furto da Bulgari in via Condotti a Roma

L’allarme è scattato nella mezzanotte tra sabato 8 e domenica 9 giugno.

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, i ladri sono entrati nella gioielleria da un buco nel pavimento, che li ha portati all’interno di un locale di servizio. Una volta dentro al negozio, i ladri hanno spaccato le vetrine e rubato i gioielli, facendo scattare il sistema di allarme.

Fonte foto: ANSA

La Polizia davanti al negozio di Bulgari in via Condotti a Roma in cui è avvenuto il maxi furto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno.

Le indagini sul maxi furto da Bulgari

Sul caso hanno avviato le indagini gli agenti della Squadra Mobile di Roma. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica che ha effettuato a lungo i rilievi, ispezionando anche il buco nel pavimento che collegava il negozio ai sotterranei di un palazzo.

Gli investigatori hanno avviato i controlli anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Cosa è successo in via Condotti: maggiori dettagli sul furto

‘La Repubblica’ aggiunge alcuni dettagli su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Condotti a Roma: l’allarme è scattato quasi subito. I malviventi (un commando di cinque persone, con guanti e passamontagna neri) sono rimasti per dieci minuti all’interno del locale, prima di fuggire con la refurtiva.

Il negozio ha riaperto attorno alle ore 12 di domenica, tra la curiosità dei turisti. Già in passato la stessa gioielleria aveva subito un tentativo di furto: in quell’occasione i ladri avevano utilizzato un carro attrezzi per sfondare la vetrina in pieno giorno.

Nei mesi scorsi una manager dell’azienda Bulgari è stata rapinata del proprio orologio Rolex nel quartiere Parioli a Roma: un uomo col volto coperto dal casco integrale e con i guanti aveva rotto il finestrino dell’automobile lato guida con la pistola e si era fatto consegnare sotto minaccia due bracciali e un orologio del valore di 50mila euro. Il bandito si era poi allontanato a piedi facendo perdere le sue tracce.