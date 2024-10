Funerali Sammy Basso, migliaia di persone per l'addio al biologo affetto da progeria: dove vedere la cerimonia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono attese migliaia di persone ai funerali di Sammy Basso, il biologo affetto da progeria morto a 28 anni sabato 5 ottobre. L’ultimo saluto al giovane ricercatore e attivista si terrà nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza.

I funerali di Sammy Basso

Come riporta Ansa, ci sarà anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ai funerali di Sammy Basso a Tezze sul Brenta.

La cerimonia funebre si terrà alle ore 15.30 nell’area tra la chiesa e il campo sportivo del comune vicentino.

Fonte foto: ANSA Sammy Basso con Carlo Conti a Sanremo 2015

A celebrare le esequie sarà il vescovo della diocesi di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto, con a fianco il parroco di Tezze, don Piero Savio.

Migliaia di persone attese a Tezze sul Brenta

Ai funerali di Sammy Basso sono attese migliaia di persone, tra amici, anche famosi, e gente comune, provenienti sia dall’Italia che dall’estero.

Segno dell’impatto che il giovane ricercatore malato di progeria ha avuto su tanti nel corso della sua breve vita.

Si potrà accedere al campo sportivo già a partire dalle 13.30, fino a esaurimento dei posti. L’amministrazione comunale ha organizzato due bus navetta sia per agevolare l’arrivo che il deflusso delle persone dal centro del paese.

La salma arriverà alle 14.50: dalle 15 è previsto un momento di condivisione per alcune testimonianze, alle 15.30 l’inizio delle esequie.

Dopo l’ultimo saluto Sammy Basso riposerà nel cimitero di Tezze sul Brenta, vicino alla chiesa.

Dove vedere la cerimonia

I funerali di Sammy Basso potranno anche essere seguiti in diretta in tv.

A trasmettere la cerimonia sarà la tv locale Antenna Tre Nordest, visibile al canale 15 del digitale terrestre in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Trento, e in streaming sul sito dell’emittente.

Le parole del vescovo

“La figura autentica di Sammy ha saputo intercettare i cuori di tutti, perché capace di parlare a chiunque con la stessa profondità”, ha dichiarato il vescovo di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto.

“Ora, come comunità cristiana, desideriamo condividere la nostra gratitudine per la sua straordinaria testimonianza e la grande eredità che ci lascia. Ai genitori, parenti ed amici esprimiamo vicinanza ed affetto. Invito tutti ad unirsi in preghiera perché il dolore umano sia trasfigurato dalla fede che ha caratterizzato Sammy stesso”.