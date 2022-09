Funerali regina Elisabetta, marinaio della Royal Navy accusa malore: il video dei soccorsi durante il corteo

Attimi di apprensione a Londra durante il corteo funebre della regina Elisabetta II. Mentre il feretro della sovrana, morta l’8 settembre all’età di 96 anni dopo 70 anni di regno, passava per le strade della capitale inglese, un marinaio della Royal Navy ha accusato un malore. L’uomo, di cui non si conoscono le generalità, si trovava sul ciglio della strada ed è stato subito soccorso dai colleghi. Il marinaio si è subito ripreso, ma per precauzione è stato portato via in barella.

