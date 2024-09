Funerali Paola Marella, le parole del marito davanti al figlio e le lacrime dell'amico Alessandro Borghese

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“La sua luce resta, non dimenticatela”. Il marito Domenico ha voluto ricordare così Paola Marella, architetta e conduttrice televisiva tra i primissimi volti del canale Real Time, scomparsa lo scorso sabato 21 settembre dopo una lunga malattia. Gremita la chiesa in occasione dei funerali che si sono svolti a Milano, tra familiari e conoscenti stretti. “Se ne va un’amica”, ha commentato ai cronisti dopo le esequie l’amico e chef Alessandro Borghese, in lacrime.

I funerali di Paola Marella

I funerali della nota conduttrice televisiva si sono svolti nella mattinata di lunedì 23 settembre nella chiesa di San Marco, nel quartiere Brera. Lo riporta Ansa.

Nelle prime file, davanti alla bara con sopra una composizione di fiori bianchi, erano seduti i familiari – tra cui il figlio Matteo – e gli amici più stretti di Marella.

Fonte foto: IPA Alessandro Borghese e la sua compagna ai funerali di Paola Marella a Milano

“Paola è stata la luce degli amici, della sua Milano, di molta gente che non la conosceva”, ha detto il marito durante la celebrazione.

“Faceva un lavoro normale (l’agente immobiliare). Quando ha cominciato era una professione un po’ così, che lei ha nobilitato con la sua professionalità. Poi è entrata in televisione, era il suo posto. Era solare, un’amica per tutti, un supporto, sempre presente. La sua luce resta, non dimenticatela”, ha aggiunto il compagno della donna.

L’omelia del sacerdote e il ricordo di Alessandro Borghese

Il sacerdote del rito funebre, don Luigi Garbarini, ha ricordato Marella nel corso dell’omelia parlando della sua “discrezione“.

“Anche negli ultimi giorni al San Raffaele, mentre la città sfilava (in occasione della fashion week, ndr) Paola era ferma nel suo letto, nella sua eleganza, e mostrava il suo modo di essere”.

Intercettato dai cronisti dopo i funerali, anche lo chef e conduttore tv Alessandro Borghese: “Avevamo iniziato insieme su Real Time. Se ne va un’amica“, ha commentato, in lacrime, l’ex collega.

La carriera di Paola Marella

Nata a Milano nel 1963, Paola Marella è stata un’architetta, interior designer e conduttrice televisiva. La sua carriera nel mondo della televisione è iniziata nel 2007, quando è diventata uno dei primi volti di Real Time e simbolo della nuova era televisiva del digitale terrestre.

Con i suoi programmi dedicati al mondo del design e dell’arredamento ha influenzato tanti professionisti e appassionati, aiutando molte famiglie a trovare o trasformare la propria dimora.

Negli ultimi tempi era stata protagonista di Un Sogno in Affitto, in onda su Sky Uno, e Come la Vorrei su HGTV.

La malattia

Marella era stata colpita da un tumore al seno per la prima volta nel 2011.

Dopo essere guarita, aveva scoperto un nuovo nodulo nel 2020, rivelatosi essere benigno. Più di recente aveva scoperto di essersi ammalata di nuovo.

“Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”, aveva detto in una intervista a Panorama nel 2021.