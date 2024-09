Funerali Luca Salvadori a Milano, in migliaia all'ultimo saluto: da Jovanotti a Morandi, il video

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Erano presenti in migliaia per dare l’ultimo saluto al pilota e youtuber Luca Salvadori. Ai funerali, che si sono svolti a Milano, erano presenti anche moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo, per rendere omaggio al figlio del manager e produttore Maurizio, il fondatore e direttore della scuderia automobilistica Trident Racing. Tra i volti noti, anche quelli di Jovanotti e Gianni Morandi.

Funerali Luca Salvadori, il toccante video dell’ultimo saluto

Le immagini del funerale, condivise da Mediaset Infinity, mostrano la piazza esterna alla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano piena di gente. Erano infatti più di 10.000 le persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta Luca Salvadori.

Neanche la pioggia è riuscita a fermare parenti e amici, ma anche i moltissimi italiani che hanno reso omaggio al pilota partecipando ai funerali.

Fonte foto: Getty

Luca Salvadori in pista nel 2023

La partecipazione alla celebrazione è stata talmente tanta che è stato disposto il montaggio di due schermi esterni alla chiesa. In questo modo, anche coloro che non sono riusciti a entrare all’interno della Basilica hanno potuto partecipare.

I toccanti fotogrammi registrati all’interno, invece, mostrano l’evidente commozione, soprattutto durante i momenti dell’omelia e del trasporto della bara.

Da Jovanotti a Morandi, l’ultimo saluto dei vip

Come anticipato, a Milano erano presenti anche vari personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno voluto presenziare al funerale di Luca Salvadori.

Sono tanti i vip e gli sportivi amici della famiglia Salvadori che hanno presenziato alla funzione: tra questi, Lorenzo Jovanotti, Gianni Morandi e Alba Parietti.

Tra i presenti, anche Eros Ramazzotti e i membri dei Pooh Facchinetti e Canzian. E, tra chi ha deciso di dedicare alcune parole durante la funzione, c’era anche il cronista Guido Meda, che non ha saputo nascondere la commozione.

Il tragico incidente

Luca Salvadori ha perso la vita in un incidente in Germania lo scorso 14 settembre.

Il pilota, che aveva solamente 32 anni, era impegnato in una gara motociclistica a Frohburg, durante l’International Road Racing.

In gara, il giovane, che era noto anche come youtuber, è rimasto coinvolto in un incidente con il motociclista Didier Grams.

Purtroppo, Salvadori non ce l’ha fatta e, durante il trasporto in ospedale, ha perso la vita per le ferite riportate.