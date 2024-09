Luca Salvadori morto in un incidente in una gara su strada in Germania: pilota e youtuber, aveva 32 anni

Lutto nel mondo del motociclismo: è morto in un incidente in Germania Luca Salvadori. Il pilota e youtuber era nato a Milano e aveva 32 anni. Si trovava a Frohburg, in Sassonia, dopo avere ricevuto il permesso di gareggiare in qualità di wild card alla tappa dell’Irrc (International Road Racing Championship 2024) nella categoria Superbike.

Coinvolto in un incidente in curva

Salvadori intendeva partecipare alle road races per prepararsi in futuro a gareggiare all’evento più prestigioso del settore: il Tourist Trophy sull’Isola di Man. Da qui era derivata la decisione di prepararsi partecipando alla tappa tedesca dell’Irrc.

La testata Speedweek scrive che alla fine del primo giro della classe SBK/STK 1000, il pilota tedesco Didier Grams è caduto mentre stava affrontando una curva a sinistra. L’incidente ha poi coinvolto anche Salvadori. La gravità delle sue condizioni è apparsa subito evidente. Il decesso è poi sopraggiunto dopo il trasporto in ospedale.

Chi era Luca Salvadori

Come avviene spesso fra diversi corridori del motorsport, anche Luca Salvadori aveva cominciato a frequentare le piste fin da giovanissimo.

Come scrive il Corriere dello Sport, il padre Maurizio Salvadori è fondatore e direttore della Trident Motorsport, scuderia automobilistica attiva in Formula 2, Formula 3 e Formula Regional.

Luca Salvadori aveva fatto il suo esordio sulle piste nel 2009 partecipando all’età di 17 anni al Campionato Italiano Velocità. Poi la sua carriera era proseguita fra l’attività di pilota e quella di youtuber.

Il suo canale YouTube era cresciuto anno dopo anno, fino a sfiorare i 600.000 iscritti. In totale Salvadori aveva caricato oltre 700 video, oltre alla partecipazione a video altrui.

Nel 2023 era arrivato il suo esordio nel Motomondiale per disputare la stagione di MotoE con Pramac Racing. La stagione era però stata sfortunata: un infortunio aveva costretto il pilota a chiudere in anticipo. Era così saltata la partecipazione alle ultime tre gare dell’anno.

I progetti per il 2024

Il pilota era poi tornato in attività nel 2024 dividendosi fra una serie di impegni, fra i quali il National Trophy 1000 e l’International Road Racing Championship.

Il messaggio della compagna

“Per me tu sei questo sorriso, per sempre”, ha scritto su Instagram la compagna di Luca Salvadori, Veronica Culcasi, pubblicando un video di loro due insieme. In poche ore il post ha ricevuto migliaia di reazioni e di commenti commossi.