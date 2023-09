Funerali di Stato e lutto nazionale per il Presidente Giorgio Napoletano: da domenica camera ardente al Senato

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

L’Italia è in lutto per la morte del presidente emerito della Repubblica, il senatore a vita Giorgio Napolitano. In un comunicato ufficiale, il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha annunciato che si terranno delle esequie di Stato in onore dell’ex Presidente, evitando la necessità di un consiglio dei ministri straordinario. Questa decisione ha anche stabilito un periodo di lutto nazionale, che inizierà il 22 settembre 2023 e durerà fino al giorno delle cerimonie funebri di Stato.

Bandiere a mezz’asta

Durante questo periodo di lutto, le bandiere nazionali ed europee saranno esposte a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici in Italia e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.

“A seguito del decesso del Presidente emerito della Repubblica senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano si dispone, dal 22 settembre 2023 fino al giorno della celebrazione delle esequie di Stato, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. Il giorno delle celebrazioni delle esequie di Stato sarà dichiarato lutto nazionale” si legge nel comunicato ufficiale.

Fonte foto: ANSA Per Giorgio Napolitano allestita la camera ardente al Senato, a partire da domenica 24 settembre

La camera ardente

Il pubblico potrà rendere omaggio a Giorgio Napolitano presso la camera ardente, che sarà allestita al Senato molto probabilmente a partire dalla mattina di domenica 24 settembre. A confermare la decisione Ignazio La Russa, presidente dell’Aula di Palazzo Madama.

Il protocollo della Repubblica prevede esequie pubbliche per gli ex presidenti. Si prevede che le cerimonie per Giorgio Napolitano saranno di natura civile, seguendo l’esempio di Pietro Ingrao e Nilde Iotti, ex presidenti della Camera come lo stesso Napolitano.

È importante notare che in passato alcuni presidenti emeriti non hanno avuto esequie di Stato, poiché le loro famiglie hanno optato per cerimonie private. I dettagli completi saranno concordati nella giornata di sabato 23 settembre tra il cerimoniale del Senato e la famiglia del presidente emerito.

Il ricordo di Mattarella

Tanti i messaggi di cordoglio della politica nel giorno della morte di Giorgio Napolitano. “Nella sua vita si specchia larga parte della storia della seconda metà del Novecento, con i suoi drammi, la sua complessità, i suoi traguardi, le sue speranze” ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Iil Presidente Napolitano ha interpretato significative battaglie per lo sviluppo sociale, la pace e il progresso dell’Italia e dell’Europa. Membro del Parlamento europeo, e presidente della sua commissione Affari costituzionali, promosse il rafforzamento delle istituzioni comunitarie per un’Europa sempre più autorevole e unita” ha ricordato il Presidente della Repubblica.