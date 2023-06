Funerali di Giulia Tramontano e Thiago oggi a Sant'Antimo vicino Napoli: cerimonia in forma privata

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

È il giorno dei funerali per Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni brutalmente uccisa a Senago dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello, insieme al figlio Thiago che portava in grembo da sette mesi. La cerimonia è prevista in forma riservata alle 15 presso la Parrocchia di Santa Lucia a Sant’Antimo, nel comune in provincia di Napoli dove Giulia è nata e dove vivono i suoi genitori.

Il manifesto funebre

L’ultimo saluto a Giulia e Thiago avverrà nel Comune campano che diede i natali alla ragazza, domenica 11 giugno alle 15 presso la Parrocchia di Santa Lucia, come si può leggere dal manifesto funebre.

Il sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno, ha sottolineato che si tratta di un evento strettamente privato e ha invitato tutti a rispettare tale volontà per dimostrare l’affetto e la vicinanza che l’intera comunità ha già dimostrato.

Le parole della sorella Chiara

La sorella di Giulia, Chiara Tramontano, ha ringraziato a sua volta per l’affetto dimostrato alla sua famiglia in questi giorni terribili attraverso i social media e con tante iniziative lodevoli, come i murales a lei dedicati recentemente a Senago.

La ragazza ha dichiarato che è arrivato il momento dell’ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago, che vorrebbero condividere con i parenti e gli amici più stretti, desiderio già espresso nei giorni precedenti.

Chiara Tramontano non ha mancato di sottolineare che la famiglia è grata per il modo in cui le persone hanno vissuto il loro stesso dolore, mantenendo il silenzio e commemorando Giulia con amore e rispetto.

Per l’occasione, la ragazza ha condiviso sui social un collage di fotografie di famiglia, in cui Giulia è sempre presente, sia con la sorella che con i genitori sin dalla sua infanzia. In sottofondo, la canzone “Senza ‘e te” di Pino Daniele.

Lutto cittadino anche a Senago

In occasione dei funerali anche a Senago, il luogo del delitto, è stato proclamato il lutto cittadino dall’amministrazione comunale.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, scolastiche, sportive e produttive, evitando attività che contrastino con il periodo di lutto decretato dal Comune.

Una delegazione comunale, composta dalla sindaca Magda Beretta, dal vice sindaco Saverio Cucinotta e dal presidente del Consiglio comunale Valerio Mantovani, presenzierà ai funerali a Sant’Antimo, rappresentando l’intera comunità.

La richiesta della famiglia

La sindaca ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata dalla famiglia, che ha espresso il desiderio di avere la presenza delle autorità in un momento così doloroso.

Per la giornata di domenica 11 giugno è stato anche sospeso il Palio dei quartieri, mentre venerdì 16 giugno è prevista una manifestazione cittadina in memoria di Giulia e Thiago, con la partecipazione della Comunità Pastorale di Senago.