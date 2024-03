Fuggono in scooter all'alt della polizia a Nettuno: 49enne morto nell'inseguimento, grave il figlio 13enne

Un 49enne è morto a Nettuno durante un inseguimento con la polizia. L’uomo si è schiantato sullo scooter insieme al figlio dopo essersi dato alla fuga di fronte all’alt degli agenti. In seguito all’incidente il ragazzino di 13 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Padre e figlio fuggono all’alt della polizia

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di giovedì 14 marzo, nel quartiere Cretarossa del comune del litorale laziale. L’uomo, un camionista di nazionalità bulgara residente da anni a Nettuno, stava viaggiando in sella al suo motorino con il figlio, quando una volante della polizia gli ha intimato l’alt.

Davanti all’ordine degli agenti, però, il 49enne non si è fermato, dando inizio a un inseguimento a sirene spiegate che si è concluso con lo scontro letale contro un fuoristrada. Il padre è stato sbalzato dallo scooter perdendo la vita nell’impatto, mentre il 13enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale: il minorenne è ricoverato in gravi condizioni, ma secondo le ultime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Fonte foto: ANSA

Il comune di Nettuno dove è andato in scena l’inseguimento mortale per il 49enne sullo scooter con i figlio

L’inseguimento a Nettuno

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, padre e figlio avrebbero lanciato un casco contro la polizia nel tentativo di rallentare la corsa della volante, danneggiandola.

La conducente della vettura coinvolta suo malgrado nell’inseguimento non avrebbe potuto fare nulla per evitare lo scontro. “Mi sono arrivati addosso a tutta velocità“, avrebbe detto l’automobilista sotto shock ai poliziotti dopo lo schianto.

Le indagini

Oltre al personale sanitario dell’Ares 118 arrivato con un’ambulanza, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Anzio per effettuare i rilievi di rito.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i motivi che hanno spinto la vittima alla fuga alla vista della volante della polizia. Stando a quanto riportato, lo scooter sul quale viaggiavano padre e figlio sarebbe risultato rubato e con una targa straniera. Resta da accertare se l’uomo avesse dei precedenti penali.

L’incidente a Roma

L’inseguimento mortale arriva a poche ore e qualche chilometro di distanza, seppure in circostanze diverse, da un altro incidente in scooter a Roma, nel quale è morto un 22enne.

In quel caso il ragazzo si sarebbe scontrato contro un autocarro in via Due Ponti, zona Nord della Capitale. Anche lui ha perso la vita sul colpo.