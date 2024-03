Ragazzo morto nell'incidente tra il suo scooter e un autocarro a Roma in via Due Ponti: aveva solo 22 anni

Un’altra tragedia sull’asfalto. Nella tarda mattinata di mercoledì 13 marzo un ragazzo di 22 anni è morto in seguito all’incidente tra il suo scooter e un autocarro in via Due Ponti, a Roma. Il giovane è deceduto sul posto.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’incidente è avvenuto in via Due Ponti, zona Nord di Roma.

Uno scooter Piaggio Liberty 125 si sarebbe scontrato con un autocarro Peugeot.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Due Ponti, a Roma Nord, dove è avvenuto l’incidente tra uno scooter e un autocarro in cui è morto un ragazzo di 22 anni

Sul posto gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale per i rilievi, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Altre pattuglie sono intervenute in ausilio per le chiusure stradali.

Il ragazzo sullo scooter è morto sul colpo

Come appreso da Roma Today, il personale dell’ambulanza intervenuto non ha potuto far nulla per il 22enne, morto sul colpo.

Il conducente del mezzo pesante si è fermato per prestare soccorso dopo l’impatto, venendo poi trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito sull’assunzione di alcol e droga.

Sequestrati i veicoli

Sia lo scooter sia l’autocarro sono stati entrambi posti sotto sequestro ai fini delle indagini.