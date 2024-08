Fuga di gas e potente esplosione in una casa di Porto Cesareo in Salento: 3 persone ferite gravemente

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre persone sono rimaste ferite nella notte tra il 14 e il 15 agosto dopo che si è verificata una esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, all’interno di una casa vacanze a Porto Cesareo in via dei Bacini, in provincia di Lecce.

Lecce, Porto Cesareo: esplosione in una casa, tre feriti gravi

Le condizioni delle tre persone colpite sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno spento l’incendio provocato dallo scoppio improvviso e hanno affidato le tre persone alle cure del personale medico.

L’area è stata messa in sicurezza.

I pompieri hanno lavorato dall’una alle quattro del mattino per domare le fiamme.

Chi sono le tre persone ferite

Le persone ferite sono tre turisti di Gravina di Puglia (Bari): un uomo di 58 anni, la figlia di 23 e il fidanzato di quest’ultima di 24 anni.

Nel corso dell’esplosione, a causa delle fiamme che si sono sviluppate, sono rimasti ustionati e ora sono ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Brindisi e Bari.

Esplosione a Porto Cesareo, la prima sommaria ricostruzione

L’impianto a gas del bilocale in via Dei Bacini è stato sequestrato. Le indagini sono in corso.

Secondo una prima ricostruzione, la fuga di gas si è verificata al pian terreno intorno all’una di notte: scesi a controllare, i tre hanno probabilmente acceso la luce creando l’innesco che ha provocato lo scoppio.

Pochi giorni fa è avvenuta un’altra tragedia simile in Puglia. Un’esplosione si è verificata all’interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, nella provincia di Brindisi. Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita gravemente.