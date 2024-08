Esplosione in trullo a Cisternino vicino Brindisi: un morto e una ferita grave, l'ipotesi sulla deflagrazione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un’esplosione si è verificata all’interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, nella provincia di Brindisi, in Puglia. Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita gravemente.

Esplosione in trullo a Cisternino: cosa è successo

In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, l’esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas.

Una donna di 53 anni che si trovava nel trullo è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale. Ricoverata all’ospedale Perrino in condizioni stabili, ha ustioni diffuse che saranno valutate con una tac. Un uomo di 55 anni è invece rimasto intrappolato sotto le macerie per oltre 3 ore ed è stato trovato morto. Ogni tentativo di rianimarlo è risultato purtroppo vano.

I soccorsi dopo l'esplosione avvenuta all'interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, nella provincia di Brindisi, nella mattinata di domenica 11 agosto.

I soccorsi dopo l’esplosione nel trullo a Cisternino

Oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuto sul luogo dell’esplosione il personale della Protezione civile e dei Carabinieri. Dopo la deflagrazione il trullo ha subito danni ingenti, con alcune parti completamente crollate.

Dopo il ritrovamento del corpo senza vita del 55enne, sul posto sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco.

Chi c’era nel trullo esploso a Cisternino

L’esplosione è avvenuta all’interno di un complesso di trulli. Complessivamente erano presenti quattro persone. Le altre due, però, erano distanti dal luogo della deflagrazione e sono rimaste illese.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, le quattro persone coinvolte nell’esplosione sono due coppie di amici, una arrivata da Barletta e proprietaria del trullo e l’altra proveniente dalla provincia di Bari, ospite per alcuni giorni di vacanza.

Il boato della deflagrazione, che è avvenuta attorno alle ore 8,30 di domenica 11 agosto, s’è sentito fortissimo in tutta la zona circostante.