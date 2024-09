Friedkin acquistano l'Everton? Le voci sui proprietari della Roma che starebbero per comprare il club inglese

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mentre la Roma prova a rialzarsi dopo l’inizio stentato in campionato, l’esonero di Daniele De Rossi e le dimissioni dell’ad Lina Souloukou, nella Capitale (e non solo) si torna a parlare del possibile acquisto dell’Everton da parte dei Friedkin, proprietari anche del club giallorosso.

Le ultime sul possibile acquisto dell’Everton da parte dei Friedkin

L’interesse per l’Everton è datato: in estate, infatti, Dan Friedkin aveva già tenuto colloqui esclusivi con la proprietà del club di Premier League, prima di annunciare nel mese di luglio che non avrebbe proceduto con l’acquisizione.

Ora, però, stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa Bloomberg, il proprietario della Roma avrebbe rilanciato il suo piano d’acquisto del club di Liverpool e, già nei prossimi giorni, la trattativa con Farhad Moshiri (che detiene il 94% dell’Everton) potrebbe concludersi positivamente.

Salvo nuovi colpi di scena, quindi, Dan Friedkin dovrebbe spuntarla su John Textor, altro investitore statunitense interessato all’acquisto dell’Everton. In questa corsa a due c’è un dettaglio che gioca a favore della famiglia Friedkin: prima di poter procedere all’eventuale acquisizione dell’Everton, Textor dovrebbe vendere la quota del Crystal Palace che attualmente detiene, dal momento che le regole impediscono a un proprietario di possedere azioni di più di una squadra di Premier League.

A oggi, l’Everton, che è gravato da debiti che dovranno essere assunti dall’eventuale nuovo proprietario, si trova all’ultimo posto della classifica di Premier League (in coabitazione con Southampton e Wolverhampton, con solo un punto conquistato in cinque partite fin a ora disputate in campionato).

Non va meglio la situazione finanziaria: il club, infatti, è gravato da debiti che dovranno essere assunti dall’eventuale nuovo proprietario, anche se il prossimo anno la squadra si trasferirà in un nuovo stadio da 53 mila posti e, quindi, si prevede che aumenteranno i ricavi.

Fonte foto: ANSA

“Friedkin Vattene”: la scritta su alcuni volantini distribuiti al centro sportivo della Roma lo scorso gennaio quando fu esonerato Josè Mourinho.

I Friedkin comprano l’Everton? Il comunicato del 19 luglio

Nel comunicato diffuso lo scorso 19 luglio da Friedkin ed Everton, c’era scritto: “Dopo un periodo di trattative esclusive, le discussioni tra Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group su una potenziale vendita di una quota di maggioranza dell’Everton si sono concluse e The Friedkin Group non procederà con l’acquisto“.

La nota proseguiva così: “Sia Blue Heaven Holdings che The Friedkin Group hanno avviato discussioni in buona fede per valutare se fosse possibile concordare la vendita. Tali discussioni si sono concluse. Le parti concordano che sia nell’interesse di entrambi che l’Everton esplori opzioni alternative. The Friedkin Group rimarrà un finanziatore del Club ed è orgoglioso di aver rivestito un ruolo chiave nel consentire la costruzione del nuovo stadio, che contribuirà a garantire un futuro luminoso sia all’Everton che alla città di Liverpool”.

La chiosa finale: “Blue Heaven Holdings mantiene un rapporto positivo con The Friedkin Group e desidera ringraziarli per il tempo e l’impegno dedicato a questo processo. Quando ci saranno ulteriori novità da condividere, verranno fornite attraverso i canali di comunicazione ufficiali del club”.

I Friedkin vogliono l’Everton: quale futuro per la Roma?

Già a luglio, quando si parlava della volontà dei Friedkin di acquistare l’Everton, tra i tifosi della Roma ci si interrogava sulle eventuali conseguenze di una mossa del genere sul destino della società giallorossa.

Il rapporto tra tifosi e proprietà Usa, in casa Roma, ha vissuto alti e bassi e i recenti avvenimenti, su tutti l’esonero dell’allenatore Daniele De Rossi dopo solo quattro giornate di campionato, hanno riacceso la contestazione nei confronti della proprietà e dei calciatori.

A proposito delle prossime mosse dei Friedkin in casa Roma, venerdì 20 settembre, l’agenzia Adnkronos ha parlato di un’opzione che, col passare delle settimane, sarebbe diventata più concreta di altre: questo scenario prevede l’acquisto dell’Everton e il progressivo ridimensionamento dell’impegno nella Roma.

Sullo sfondo ci sarebbe pronta un’offerta del Public Investment Fund (Pif) dell’Arabia Saudita, ma allo stato attuale si starebbe ancora ragionando sulla possibilità che venga ceduta l’intera società (servirebbe più di un miliardo di euro per far quadrare i conti) o “solo” una quota.