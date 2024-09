Daniele De Rossi esonerato dalla Roma, parla Claudio Amendola: "Mi dispiace ma non seguo più, mi fa schifo"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Daniele De Rossi via dalla Roma? “Non sapevo neanche che fosse in discussione. Mi dispiace tanto per il ragazzo”. Claudio Amendola ha commentato così l’esonero dell’ormai ex allenatore della squadra giallorossa, arrivato dopo appena 4 giornate di campionato. “Questo sport fa schifo“, ha aggiunto amareggiato l’attore italiano classe 1963.

Il commento di Claudio Amendola

Sul piano sportivo “non mi sento di fare commenti perché ormai il calcio non lo seguo più, guardo i 90 minuti della partita e poi cambio canale”, ha dichiarato l’attore, conduttore e regista italiano contattato dall’agenzia Adnkronos.

“L’esonero dopo solo 4 giornate? Non mi sorprende. In questo calcio ci sta“, ha quindi aggiunto.

Fonte foto: ANSA Amendola durante il photocall del film ”I Cassamortari” a Roma

Poi le parole al veleno: “Questo sport mi fa schifo. La società manda via un allenatore dopo poche partite quando non è stata in grado di dargli la squadra che voleva. Si sapeva che Dybala non sarebbe rimasto, si è costruita la squadra di conseguenza e ora ce lo ritroviamo in panchina. Questo è stato un grande errore. Ma non mi interessa più. Mi dispiace solo per Daniele“.

L’esonero di Daniele De Rossi

Il club giallorosso ha annunciato la decisione attraverso un comunicato pubblicato nella mattinata di mercoledì 18 settembre.

“L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione”, recita la nota diffusa dalla società.

Subito i social sono stati inondati dai commenti dei tifosi romanisti, spiazzati e arrabbiati dalla scelta societaria. In molti hanno manifestato la propria solidarietà all’ormai ex allenatore giallorosso, esonerato dopo i 3 punti su 12 raccolti dall’inizio della Serie A. Non sono mancati gli insulti ai Friedkin, proprietari del club.

Chi è Claudio Amendola

Claudio Amendola è nato a Roma il 16 febbraio 1963. Figlio d’arte (il padre era l’attore e doppiatore Ferruccio Amendola), ha esordito nel mondo del cinema negli anni ’80 con film come Mery per sempre e Soldati – 365 all’alba.

Ha ottenuto popolarità tra il grande pubblico grazie soprattutto al carismatico ruolo di Giulio nella serie Tv I Cesaroni.

Amendola ha esperienza anche dietro la macchina da presa e ha diretto alcuni film. Tra questi, La mossa del pinguino (2013) e Il permesso – 48 ore fuori (2017).

Figura fortemente legata alle sue radici romane, nel corso degli anni ha condotto vari programmi televisivi e partecipato a diversi talk show.