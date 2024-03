Dipendente licenziata dalla Roma per un video intimo: cacciato anche il fidanzato, indaga la Procura Figc

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continua a far discutere la vicenda della dipendente licenziata dalla Roma per un suo video intimo condiviso da calciatori e dirigenti in chat. Ed emergono nuovi dettagli: assieme a lei è stato cacciato anche il fidanzato, pure lui dipendente della società giallorossa. Intanto, indaga la Procura della Figc.

Licenziata dalla Roma per un video intimo, cacciato anche il compagno

Il Fatto Quotidiano, che per primo ha riportato la notizia della dipendente licenziata dalla Roma per il video hard, scrive che anche il partner della donna è stato mandato a casa dalla società giallorossa.

I due, lei 30enne impiegata amministrativa della società e lui un suo superiore, sono stati licenziati dopo che il video rubato di un loro rapporto sessuale è circolato per giorni nelle chat di calciatori, dipendenti e dirigenti della Roma.

I licenziamenti risalgono a inizio novembre 2023, oltre un mese dopo la diffusione del video hard della coppia.

Il rapporto sessuale sarebbe avvenuto negli uffici del centro sportivo Fulvio Bernardini a Trigoria. A rubare e a diffondere il video sarebbe stato un giovane calciatore della Primavera della Roma.

La confessione del giovane che ha rubato il video

Il Fatto Quotidiano riporta che il baby calciatore avrebbe confessato di aver rubato il video della coppia dal telefono di lei il 4 ottobre scorso, quando il filmato era già in circolazione da giorni nelle chat giallorosse.

Fonte foto: ANSA Il presidente della Roma Dan Friedkin

Il giovane avrebbe raccontato in lacrime di aver rubato il video a Vito Scala, grande amico ed ex preparatore atletico di Francesco Totti, oltre che dirigente della società.

Stando al suo racconto, il calciatore avrebbe chiesto lo smartphone in prestito alla donna e ha poi rubato il video, inoltrandolo al suo telefono (e poi ai compagni), anche se non è chiaro se l’abbia trovato per caso o se sapesse che c’era.

Il silenzio della Roma

L’AS Roma tace sulla vicenda, non ha finora rilasciato dichiarazioni ufficiali né sui licenziamenti né sull’assenza di provvedimenti disciplinari nei confronti del baby calciatore.

Il giovane giallorosso, minorenne all’epoca dei fatti, ha ammesso un reato ai danni di dipendenti dell’azienda ma è stato semplicemente richiamato, senza provvedimenti più severi.

Intanto la donna licenziata sarebbe pronta a presentare una denuncia penale per quanto accaduto, a partire dal furto e dalla diffusione non autorizzata del video.

Indaga la Procura Figc

Nel frattempo l’Ansa ha riferito che la Procura della Figc ha aperto un’indagine sulla vicenda: sarebbero già in corso gli interrogatori e le acquisizioni degli atti.

L’obiettivo della Procura federale è quello di verificare responsabilità di tesserati relative alla diffusione di video privati della dipendente.