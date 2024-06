Frecciarossa sotto il sole per un guasto vicino Roma: in 500 senza acqua e aria condizionata per oltre due ore

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Un guasto ha causato lo stop del Frecciarossa Napoli-Venezia sotto il sole per oltre due ore oggi, venerdì 21 giugno, tra Settebagni e Capena, poco dopo essere partito da Roma. Le scorte di acqua per i 500 passeggeri si sono esaurite in poco tempo e, in mancanza dell’aria condizionata, la temperatura ha raggiunto i 50 gradi percepiti. “Non ci risultano malori”, ha spiegato Rfi, “il costo del biglietto verrà restituito”. A bordo anche l’ex ministro Dario Franceschini.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno, il Frecciarossa Napoli-Venezia è rimasto fermo sotto il sole per oltre due ore a causa di un guasto, poco dopo essere partito da Roma.

L’inconveniente si è verificato poco prima delle 14, quando il treno, il Freccia 9422 di Trenitalia che come riporta il Quotidiano Nazionale era partito alle 12.09, si è fermato tra Settebagni e Capena causando preoccupazione tra i passeggeri.

Le carrozze sono rimaste infatti senza corrente, con il conseguente spegnimento dell’aria condizionata a bordo del treno e il peggioramento delle condizioni fra i passeggeri.

I 500 passeggeri senza aria condizionata e acqua

A bordo erano presenti circa 500 passeggeri, che per via dell’attesa e della mancanza di aria condizionata hanno presto esaurito le scorte di acqua a disposizione del personale.

I finestrini delle carrozze erano inoltre bloccati, causando un aumento della temperatura percepita che, come ha raccontato qualche passeggero, raggiungeva i 50 gradi.

Intorno alle 16.30 i presenti, tra cui c’erano anche bambini, anziani e una donna incinta, sono stati fatti scendere e spostati su un altro convoglio.

A bordo anche l’ex ministro e esponente Pd Dario Franceschini

A bordo del treno era presente anche l’ex ministro e esponente Pd Dario Franceschini: “Terrificante, mancava il respiro, hanno aperto le porte ma non si poteva scendere e tutti si sono accalcati per prendere un po’ d’aria, c’era chi si stava sentendo male”, ha raccontato a Adnkronos.

“Non accuso nessuno. Per me è stata una brutta esperienza, per altri drammatica“, ha concluso. “Spero che quanto successo oggi aiuti a migliorare gli interventi in casi di emergenza”.

Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha comunicato che “non risultano malori tra i passeggeri”, sottolineando come “il costo del biglietto verrà ovviamente restituito. Tutto quello che era sulla carrozza ristorante è stato distribuito ai passeggeri e all’arrivo sono stati dati anche dei kit di assistenza”.

