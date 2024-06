Muore investito da un treno alla stazione di Maddaloni vicino Caserta: circolazione ferroviaria sospesa

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Un uomo è morto investito da un treno nel pomeriggio di oggi venerdì 21 giugno alla stazione di Maddaloni, in provincia di Caserta. Ancora da accertare le cause dell’incidente, che ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Maddaloni e Caserta sulla linea verso Foggia. Non ancora note le generalità dell’uomo.

A Maddaloni vicino Caserta un uomo è stato investito e ucciso da un treno in corrispondenza della stazione, all’altezza di Valle di Maddaloni.

L’incidente si è verificato intorno alle 15.30 di oggi, venerdì 21 giugno, quando è avvenuto l’impatto violento che non avrebbe lasciato scampo all’uomo, di cui ancora non sono note le generalità ma che secondo Edizione Caserta avrebbe origine straniera.

La dinamica dell’accaduto è ancora da accertare e chiarire, anche attraverso l’acquisizione delle telecamere di sorveglianza della zona.

Non escluso il suicidio

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del suicidio dell’uomo di cui il 118, intervenuto tempestivamente, ha potuto solo constatare il decesso.

Sul posto oltre ai sanitari si sono recati gli agenti della Polfer per effettuare le indagini necessarie a ricostruire gli eventi e risalire alla causa di quanto accaduto, oltre al magistrato di turno.

Circolazione sospesa sulla linea Caserta Foggia

Come riporta Trenitalia, “dalle ore 15.40 sulla linea Caserta Foggia la circolazione ferroviaria è sospesa tra Maddaloni e Caserta”.

Alle 19 la circolazione era ancora sospesa, con diversi treni Alta Velocità su cui erano segnalati ritardi con un maggiore tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

Nella serata di ieri a Maddaloni un uomo nordafricano era stato travolto da un veicolo sulla strada statale 265, morendo poco dopo essere stato trasportato in ospedale a Caserta.