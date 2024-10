Francesco Spano si dimette da capo di gabinetto del ministro Giuli, Maria Rosaria Boccia tira fuori i popcorn

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo che il Capo di Gabinetto del ministero della Cultura, Francesco Spano, ha presentato le sue dimissioni al ministro Alessandro Giuli, è arrivata la reazione di Maria Rosaria Boccia, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato l’immagine di un cestino di popcorn.

Il post di Maria Rosaria Boccia

Nella giornata di oggi – mercoledì 23 ottobre 2024 – Francesco Spano, Capo di Gabinetto del ministero della Cultura, ha presentato una lettera di dimissioni al ministro Alessandro Giuli.

La notizia era in parte attesa, ma non ha comunque tolto ad alcune persone la voglia di “festeggiarla”, come nel caso di Maria Rosaria Boccia, che ha detto la sua sull’argomento con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Fonte foto: ANSA Maria Rosaria Boccia ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram per “festeggiare” le dimissioni del Capo di Gabinetto del ministero della Cultura Francesco Spano

La Boccia ha difatti pubblicato una foto con la notizia delle dimissioni di Spano, aggiungendo l’emoticon di un secchiello di popcorn, come a far intendere che si sta in qualche modo gustando quanto accaduto. A fare da contorno alla storia, una canzone di Fiorella Mannoia (“Sogno”) con il cantato che dice “Ricordati che il tempo non aspetta, assapora ogni momento perché non ritornerà”.

Le dimissioni del Capo di Gabinetto Francesco Spano

Spano ha presentato le sue dimissioni (inizialmente respinte dal ministro Giuli) dopo giorni di polemiche e pressioni politiche, dettate principalmente dalle anticipazioni della prossima puntata di Report, prevista per domenica 27 ottobre.

Nella puntata della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, si parlerà del caso della nomina di Marco Carnabuci, avvocato compagno di Spano, che venne assunto per una lauta consulenza al Maxxi quando proprio Spano era segretario generale del museo.

Secondo le anticipazioni però, durante la puntata dovrebbe andare in onda quella che è stato definito da Ranucci un “nuovo caso Boccia”.

Le parole di Sigfrido Ranucci

La prossima puntata di Report dovrebbe quindi svelare un nuovo caso legato all’imprenditrice di Pompei invischiata nell’affaire che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura (e al conseguente insediamento di Giuli), ma come dice Ranucci in questa storia “Sangiuliano non c’entra”.

“Anzi – aggiunge poi Ranucci, come riportato dal Post – a Gennaro mando un saluto. È uno dei pochi che sa cosa è la dignità e si è dimesso anche ingiustamente. È una persona che in Rai può dare ancora molto”.

Questa inchiesta però “è un nuovo caso Boccia che potrebbe essere al maschile, non riguarda Boccia, ma come modalità di operazione è un caso simile. Riguarda sempre il ministero della Cultura, ma Sangiuliano non c’entra. Ci sono documenti e chat che farebbero ipotizzare responsabilità legate ad alte cariche di Fratelli d’Italia”. E tanto è bastato per creare scompiglio nella maggioranza.