Francesco Giorgino lascia il Tg1 dopo 22 anni: i motivi dell'addio e la nuova avventura del giornalista

Francesco Giorgino lascia il Tg1 dopo 22 anni. La prima edizione l’aveva condotta nel 2000, alle 13:30. Nel 2010, l’allora direttore Augusto Minzolini l’aveva inserito stabilmente nella fascia delle 20, dopo una breve parentesi nel 2004-2005. L’annuncio è arrivato dal Comitato di redazione della Rai. Ecco perché Giorgino ha lasciato il telegiornale e quale sarà la sua prossima avventura.

Giorgino lascia il Tg1: il comunicato del Cdr

A ufficializzare l’addio di Giorgino ci ha pensato il Comitato di redazione con una comunicazione: “Care colleghe e cari collegi, la Direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.

Il rifiuto di condurre la rassegna stampa del mattino

Francesco Giorgino era stato rimosso dalla conduzione dell’edizione serale, dopo 12 anni.

Secondo le indiscrezioni, avrebbe rifiutato il turno della rassegna stampa delle 6.30 del mattino, proposto dalla direttrice Monica Maggioni lo scorso maggio.

Per sottrarsi a quella decisione, Giorgino avrebbe presentato dei certificati medici.

Il saluto dell’ex collega

Leonardo Metalli, componente il Cdr del Tg1, in una nota ripresa dall’Adnkronos ha voluto salutare Francesco Giorgino: “Dopo decenni di vita e crescita professionale fianco a fianco, mi mancherà un amico e un collega a volte troppo puntiglioso, forse spigoloso per le sue convinzioni soprattutto se in disaccordo con me che ho un carattere impulsivo e molto diverso dal suo, ma comunque un punto di riferimento con la sua esperienza umana e professionale”.

“Sono sicurissimo – ha aggiunto Metalli – che questo passaggio porterà a nuovi grandi successi professionali in breve tempo”.