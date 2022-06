Francesco Giorgino licenziato dal Tg1? Il video dello strano saluto e il retroscena dei certificati medici

Francesco Giorgino, storico conduttore del Tg1, è stato licenziato? La teoria si basa su un video diventato virale nelle ultime ore, relativo alla conduzione dell’edizione delle 20 di mercoledì 15 giugno. Un gesto in particolare del giornalista, a fine telegiornale, non ha potuto non attirare l’attenzione dei telespettatori.

Cosa ha fatto Giorgino

“Sono le 20 e 33 minuti e 43 secondi, termina qui l’edizione di prima serata del Tg1, grazie per la vostra attenzione e arrivederci a tutti”, le parole pronunciate da FrancescoGiorgino in quella che, forse, è stata la sua ultima conduzione dell’edizione delle 20 del telegiornale.

Una frase normale, accompagnata però da un meno istituzionale saluto con la mano, molto informale, che ha fatto nascere un vero e proprio caso.

Lo strano saluto di Francesco Giorgino al #Tg1 (edizione delle 20 di mercoledì 15 giugno) pic.twitter.com/MTVkrFUsDE — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) June 15, 2022

Giorgino rimosso dal Tg1 insieme ad altri conduttori? Il retroscena dei certificati medici

In realtà si tratterebbe di una diversa collocazione voluta dalla direttrice Monica Maggioni.

Quest’ultima, infatti, avrebbe dirottato – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti dalla fascia delle ore 20 a quella delle ore 13:30.

Il motivo sarebbe una richiesta avanzata dalla Maggioni a fine maggio, e respinta dai tre giornalisti, ossia di presidiare a turno la rassegna stampa delle 6.30 del mattino.

Giorgino, D’Aquino e Chimenti, per evitare lo spostamento, avrebbero presentato dei certificati medici che, però, avrebbero spinto la direttrice a dirottarli in un’altra fascia.

Cosa c’è di vero

La notizia, stando al Corriere, non sarebbe ancora stata comunicata al Comitato di redazione con le relative lettere di nuovo incarico, ma starebbero filtrando alcune conferme.

Per quanto riguarda Francesco Giorgino, quest’ultimo era dato in uscita da Rai 1 per approdare a Rai 2, alla conduzione di un programma di approfondimento.

Con la presentazione dei palinsesti avvenuta mercoledì 15 giugno, però, è emerso come quel programma sia stato assegnato a Ilaria D’Amico, ex conduttrice di Sky.

La reazione degli utenti social: il paragone con Mentana

Diversi utenti si sono soffermati sul video relativo alla conduzione di Francesco Giorgino.

C’è chi ha ricordato il precedente di Enrico Mentana, prima dell’addio al Tg5.

E poi c’è chi difende il giornalista del Tg1: “Mandare via Giorgino, uno dei pochi volti di punta del Tg1 di sempre. Non ho parole, spero facciano qualcosa“.