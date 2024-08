Francesca Pascale si sfoga dopo l'intervista di Toni Servillo su Loro: "Mangiano con i soldi di Berlusconi"

Francesca Pascale furiosa e a tratti minacciosa nei confronti di coloro che considera degli opportunisti. Nelle scorse ore l’ex compagna di Silvio Berlusconi si è sfogata via social, difendendo il Cav dopo che Toni Servillo ha rilasciato un’intervista parlando di “Loro“, film del 2018 di Paolo Sorrentino mai distribuito in Italia.

“Loro”, Toni Servillo: “Film acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo”

“Loro”, il cui protagonista è Toni Servillo nei panni del fondatore di Forza Italia, non è mai stato distribuito nel Bel Paese. Una vicenda particolare e spinosa commentata dall’attore campano durante un’intervista rilasciata al podcast di Dario Moccia.

“È bene che ci sia almeno su TikTok perché il film non c’è in Italia – ha dichiarato Servillo commentando le clip del film rintracciabili sulla piattaforma cinese -. Il film si trova sul mercato tedesco, francese, inglese. Evidentemente… non mi mettete in imbarazzo, il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo”.

Fonte foto: ANSA

“Non è stato trasmesso dalla Rai – ha aggiunto l’attore -, non l’ha trasmesso ovviamente Mediaset. Non l’ha trasmesso neanche La7, che pure mandò in onda “Il Divo”. Quando uscì, “Il Divo” non aveva diritto d’antenna perché né la Rai né Mediaset parteciparono alla produzione del film”.

Francesca Pascale: “Sguazzano e mangiano con il denaro di Berlusconi”

Sotto a un reel pubblicato su Instagram dal giornalista Ciro Pellegrino, che ha fatto notare la presenza dell’opera di Paolo Sorrentino nel catalogo britannico, è intervenuta Francesca Pascale, che ha usato toni duri.

“Scriverò un libro, sull’ipocrisia di quelli presenti nelle piazze antiberlusconiane nel frattempo che sguazzano e mangiano con il denaro di Silvio Berlusconi. Titolo: Radical shit”, ha tuonato l’ex compagna di Silvio Berlusconi, di recente è stata molto chiacchierata dalla cronaca del Bel Paese a causa della separazione da Paola Turci.

Un commento molto duro quello della Pascale. Ha preferito non indicare i destinatari del suo sfogo, anche se pare che tra questi potrebbero figurare proprio Toni Servillo e Paolo Sorrentino.

“Loro”, chi detiene il diritto d’antenna

Al momento “Loro” non è in programma che venga trasmesso in Italia. A comprare il diritto d’antenna sarebbe stata Mediaset che dunque può fare ciò che vuole in merito al film.

Altrimenti detto, può scegliere se mandarlo o meno in onda. Nei cinema, invece, la distribuzione è Universal.