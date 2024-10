Francesca Pascale difende Forza Italia e prende le distanze da Lega e FdI: “Io di sinistra? Mai”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di un’intervista, l’ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, ha preso le difese di Forza Italia e del suo leader, Antonio Tajani, definendosi “non affine” con Lega e FdI. La 39enne, oggi anche attivista dei diritti Lgbtq+, ha però chiarito di non essere in alcun modo “di sinistra”.

Francesca Pascale su Antonio Tajani

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e della cantante Paola Turci, ha rilasciato un’intervista a La Stampa, nella quale ha espresso la sua visione sulla politica attuale in Italia.

La Pascale, oggi attivista per i diritti Lgbtq+, nei giorni scorsi aveva preso le difese di Antonio Tajani, accusato da molti leghisti (soprattutto giovani) di non fare abbastanza per fermare gli sbarchi dei migranti in arrivo in Italia.

Francesca Pascale con Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia

La responsabilità di questo attacco all’alleato di governo è, secondo la Pascale, di Matteo Salvini: “È sempre e solo alleato di sé stesso e della sua convenienza. E questi giovani sono stati strumentalizzati, perché gli adulti non hanno il coraggio di dire quello che loro hanno detto”.

La difesa di Forza Italia

Secondo l’attivista, le scuse di Salvini sono state ipocrite, dato che quanto accaduto “è stato un attacco all’unico alleato di centrodestra liberale”. Difatti, parlando della proposta per la cittadinanza presentata da Forza Italia, per la Pascale “chi nasce in Italia ha il diritto di essere italiano. Ma mi rendo conto che Tajani sta facendo il massimo per andare d’accordo con gli alleati”.

Per la 39enne napoletana “Forza Italia non è fascista né sovranista”, e non a caso cioè che più l’ha impressionata del raduno leghista di Pontida è stato “Orban che dice ‘dobbiamo occupare Bruxelles’: Forza Italia è d’accordo? Orban dice ‘noi siamo un esempio, da noi non ci sono migranti’, dobbiamo alzare tutti un muro? Non capiscono che ci sarà sempre un sovranista più sovranista di te”.

Proprio per questo la Pascale ha ammesso di aver “cominciato a sentirmi a disagio in Forza Italia, il mio partito di riferimento, quando ha cominciato a farsi condizionare da alleati che sono opposti al suo spirito liberale. Con Lega e FdI non siamo anime affini”. Ciò nonostante, ammette che le piacerebbe “impegnarmi nuovamente in un partito“, e la sua preferenza non può che essere per il partito fondato da Silvio Berlusconi.

I diritti Lgbtq+

Parlando dell’intervento di Orban, che ha definito come unico matrimonio possibile solo quello tra uomo e donna, la Pascale ha chiarito che “quello è un modello di famiglia, che va tutelato e rispettato. Poi ce ne sono altri, da chi decide di rimanere solo alle coppie dello stesso sesso, che aumenteranno perché finalmente le persone non hanno più paura. E il governo deve tutelare anche questi modelli”.

La Pascale si è poi schierata anche contro il Bonus Natale per le famiglie, definito “propaganda”, e contro la maternità surrogata come reato universale, che per lei è solo “una pacca sulle spalle all’elettorato ultracattolico. Un diritto non obbliga nessuno a usufruirne”.

Proprio queste posizioni hanno portato spesso la Pascale a essere definita “di sinistra”, definizione dalla quale ha sempre preso le distanze: “Mai stata di sinistra. Vorrei solo dire: cara destra, fra tre anni si vota. Un diciottenne fra tre anni, che attrazione può provare per i partiti di destra che non parlano mai di clima o di diritti civili?”.