Francesca Ferragni licenziata dopo il caso pandoro? La replica della sorella di Chiara e del suo capo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il caos legato al pandoro gate che ha travolto Chiara Ferragni ha provocato (e molto probabilmente continuerà a farlo) ripercussioni sulla carriera dell’influencer più nota d’Italia. Turbolenze che potrebbero estendersi anche alla sua famiglia: nelle ultime ore è circolata l’indiscrezione che Francesca Ferragni, la secondogenita delle tre sorelle, sarebbe stata licenziata dallo studio dentistico dove lavora. La diretta interessata e il suo capo hanno però subito smentito, sfogandosi sui social: “Ma che c***o dite”.

Francesca Ferragni licenziata dopo il caso pandoro?

Francesca Ferragni è la sorella minore di Chiara Ferragni e a differenza dell’influencer e della sorella più piccola, Valentina, lavora lontana dai social: laureata in odontoiatria, fa la dentista, lavora da tempo in uno studio dentistico.

Nelle ultime ore è circolata la voce, lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia su Rtl 102.5, che la secondogenita delle tre sorelle Ferragni sarebbe stata sospesa dal dentista titolare dello studio, addirittura licenziata, per via degli scandali che hanno travolto la sorella.

Fonte foto: ANSA Le sorelle Ferragni con la madre

“Lavorava in uno studio e succede che il titolare…c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al pandoro gate si riverbera inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia. Ferragni è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese. Credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro“, ha detto Parpiglia.

La smentita di Francesca Ferragni

Sia Francesca Ferragni che il suo capo hanno replicato a stretto giro, affidando ai canali social la loro smentita.

“A dispetto di quanto detto in altre sedi la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente“, ha scritto la sorella di Chiara Ferragni in una storia su Instagram.

La dentista si trova attualmente in vacanza alle Maldive con il marito e il figlio.

Lo sfogo del capo di Francesca Ferragni: “Ma che c***o dite”

Anche il capo di Francesca Ferragni ha smentito la voce sul licenziamento della dentista.

“Ragazzi, ma che c***o state dicendo, Francesca Ferragni è una delle dottoresse più brave e professionali che io abbia nel mio staff. E non la manderei via nemmeno sotto tortura”, ha scritto su Instagram il dottor Luca Macaluso, titolare dello studio dentistico dove lavora la Ferragni.

“Ritengo questa una situazione che esula da ogni tipo di coinvolgimento. Venite e vi accorgerete che è piena di pazienti che la amano da qui fino all’estate”, ha aggiunto.