Francesca De André accusa il padre Cristiano di sfruttare nonno Fabrizio: "Monetizza coi brani di un morto"

Francesca De André, figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio, ha attaccato suo padre, reo di sfruttare ancora la fama e la musica del nonno per trarne profitti. Si tratta dell’ennesima polemica tra i due, i cui rapporti da tempo sono ai minimi termini.

Francesca De André contro suo padre Cristiano

Nelle ultime ore è arrivato un nuovo attacco da parte di Francesca De André a suo padre Cristiano, cantautore e figlio di Fabrizio De André.

La donna si è concessa a un’intervista a cuore aperto e ha parlato dei rapporti tesi che ha con il suo genitore e dell’intesa che invece prova con il nonno, morto quando lei aveva 9 anni.

Fonte foto: IPA Francesca De André in uno scatto del 2014

La figlia di Cristiano De André e la sintonia con suo nonno Fabrizio

Francesca De André attacca senza mezzi termini suo padre e chiarisce di non aver alcun timore questi sappia cosa lei pensa davvero di lui. Secondo la donna, “continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare, quando per farsi strada gli sarebbe bastato attingere dal proprio talento, che non ha mai imparato a sfruttare”, dice a Novella 2000.

Per la figlia, Cristiano De André ha “lasciato che le sue miserie prendessero il sopravvento sulle virtù”. Il figlio di Faber è impegnato in questo periodo a portare in giro per l’Italia lo spettacolo “De André #DeAndré – Best of Live Tour”, un omaggio al cantautore a 25 anni dalla sua morte. Al padre, ha anche dedicato quattro album.

Ben diversa invece la stima che la nipote prova per il nonno. “Ho sofferto di depressione e attacchi di panico e le sue canzoni mi hanno spesso aiutato a superare quei momenti”, confessa. “Mi sorprendevo a pensare le stesse cose che lui metteva in musica, ma prima ancora di averle sentite nei suoi brani”, dice, sottolineando come non potrà mai soffrire di solitudine, avendo sempre suo nonno al suo fianco. “Ho scoperto che vive in me. In ciò che sono oggi”, chiosa.

Chi è Francesca De André

Le ultime vicende che hanno coinvolto Francesca De André non sono state semplici. È stata vittima di violenza domestica, aggressioni e maltrattamenti da parte del suo ex, Giorgio Tambellini, condannato in primo grado a tre anni e tre mesi di reclusione. Della vicenda ha scritto in un libro autobiografico, intitolato “Non era il cuore. Ho detto basta alla violenza”.

Nel 2023 è stata operata d’urgenza dopo che le erano state trovate delle masse nell’utero. Di recente, è stata poi vittima di un incidente quando, credendo fosse yogurt, ha invece ingerito della candeggina per errore.

Nata nel 1990, oggi 34enne, la donna ha avuto diverse esperienze lavorative. Ha partecipato a programmi televisivi come “L’isola dei famosi” e “Il Grande Fratello”, ha studiato danza e lavorato nelle discoteche come dj e vocalist. È stata anche scrittrice, modella e cantante. È appassionata di pole dance e punta a diventare tatuatrice.